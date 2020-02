Bahreïn : une modernité sans concession

France 24 • 28/02/2020 à 13:30

Nos reporters sont retournés au Bahreïn, neuf ans après le mouvement de révolte qui avait secoué ce pays du Golfe. Aujourd'hui, le Printemps bahreïni n'est plus qu'un lointain souvenir. Le roi Hamad est toujours au pouvoir, et face aux manifestations qui reprennent sporadiquement, la monarchie répond libéralisme et développement économique. Enquête de Miyuki Droz-Aramaki et Chloé Domat dans ce petit pays, l'un des plus fermés et des plus secrets du Moyen-Orient.