information fournie par AFP Video • 05/06/2023 à 19:50

"La famille Trogneux et tous les collaborateurs de la chocolaterie Trogneux aspirent maintenant à la sérenité et au respect, en espérant que plus aucune amalgame ne soit fait sur notre nom de famille", déclare le neveu de Brigitte Macron, Jean-Alexandre Trogneux, après le verdict condamnant deux des agresseurs de son fils à 12 et 15 mois de prison ferme, un troisième prévenu étant relaxé. SONORE