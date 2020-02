Agnès Buzyn laisse la place à Olivier Véran au ministère de la Santé

AFP Video • 17/02/2020 à 11:35

"J'ai certainement vécu l'une des plus belles aventures humaines": Agnès Buzyn quitte, émue, ses fonctions au ministère des Solidarités et de la Santé et laisse sa place à Olivier Véran. L'ex-ministre, en course pour la mairie de Paris avec l'investiture LREM, affirme qu'elle sera "au rendez-vous" pour "l'avenir" de la capitale.