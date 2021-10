information fournie par AFP Video • 18/10/2021 à 15:18

Vrombissements de moteurs et nuages de fumée : en Afrique du Sud, le "spinning" attire les amateurs d'adrénaline. Né dans les townships, ce mélange de vitesse et de chorégraphie est devenu un sport automobile officiel. Un premier tournoi a eu lieu à Alberton, après deux ans de suspension à cause du Covid.