A Hong Kong, des adieux émus à une librairie forcée de fermer

information fournie par AFP Video • 02/04/2024 à 16:10

Dans un cul-de-sac ordinairement calme de Hong Kong, des centaines de personnes se sont rassemblées ce week-end pour dire adieu à une librairie indépendante, forcée à fermer après de multiples plaintes anonymes et inspections. Accusée d'infractions mineures, notamment d'occupation illégale d'un terrain gouvernemental pour avoir carrelé le trottoir devant sa boutique, elle était sous la menace de lourdes amendes et de peines de prison. Depuis une loi sur la sécurité nationale en 2020 à Hong Kong, le secteur de la culture a été confronté à la peur de la censure, et les quelques librairies qui subsistent disent être sous une pression croissante de la part des autorités.