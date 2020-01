TNS ou salariés: quel statut est le plus avantageux?

GaudiLab/Shutterstock / GaudiLab

Contrairement aux salariés, liés à un employeur par un contrat de travail, en tant que travailleur indépendant vous travaillez à votre propre compte. Cette différence offre certains avantages. Toutefois, elle présente aussi des inconvénients.

Travailleur indépendant: quels sont les avantages de ce statut?

Le statut d'indépendant vous offre plus de liberté qu'un salarié. Vous ne signez pas de contrat de travail avec les clients pour lesquels vous travaillez, et vous n'êtes pas placé dans un état de subordination vis-à-vis d'eux. Cela vous permet de pouvoir organiser votre emploi du temps comme vous l'entendez, de ne pas avoir à respecter des horaires de travail, et de ne pas subir un environnement de travail imposé.

Vous pouvez choisir vos clients, prendre seul vos décisions professionnelles, et décider vous-même des moyens à mettre en œuvre pour mener à bien les missions qui vous sont confiées.

Au contraire, le salarié doit travailler sous l'autorité de son employeur, il doit respecter les directives de ce dernier, il peut être amené à effectuer des tâches qui ne l'intéressent pas, il doit se rendre au bureau tous les jours....

Enfin, votre rémunération en tant que travailleur indépendant est proportionnelle au temps consacré à votre métier. Plus vous travaillez, plus vous gagnez d'argent. Le salarié, lui, perçoit le même salaire tous les mois. Certes, il peut travailler plus pour gagner plus, cependant il peut le faire uniquement si son employeur le lui demande pour absorber un surcroit d'activité. Il ne peut pas décider lui-même d'effectuer des heures supplémentaires.

Travailleur indépendant: quels sont les inconvénients de ce statut?

Le statut d'indépendant est moins sécurisant que celui de salarié. En tant qu'indépendant, vous n'avez pas de salaire garanti à la fin de chaque mois, et vous n'avez aucune certitude sur le montant de vos revenus à venir. Vous ne bénéficiez pas non plus de congés payés, de treizième mois en fin d'année, de tickets restaurants pour la pause de midi, d'une épargne salariale, de chèques-vacances...

Votre protection sociale est plus faible que celle d'un salarié car elle n'est pas prise en charge en partie par un employeur (au travers des cotisations patronales et de la mutuelle d'entreprise). En cas de maladie, de maternité ou d'invalidité, les prestations en espèces versées par les organismes sociaux sont faibles, voire nulles, et vous devez souscrire des assurances privées à vos frais pour compenser vos pertes de revenus. En cas de cessation d'activité, vos droits au chômage sont aussi très limités. De même, à la retraite, la pension servie par le régime de retraite obligatoire est moins élevée que celle d'un salarié, et vous avez intérêt à vous constituer un complément de retraite à titre individuel.

Votre responsabilité professionnelle est également est renforcée. Vos clients peuvent vous poursuivre si vous commettez des fautes ou si vous ne réglez pas vos dettes. Le salarié, lui, n'engage sa responsabilité personnelle que s'il commet des fautes qui dépassent le cadre de ses fonctions.