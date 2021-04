Location: justificatifs à apporter pour la visite d'un logement

Faux documents: quels risques pour le locataire?

Cette pratique peut se révéler courante dans les villes aux marchés immobiliers les plus tendus. Selon la Fnaim, elle concernerait jusqu'à 20% des dossiers remis aux bailleurs particuliers. Certains candidats à la location n'y voient que des avantages: un court passage sur Photoshop suffit à transformer un CDD en CDI, voire un salaire faible en revenus bien plus confortables. Attention, cela comporte des risques. Juridiquement, un tel acte relève du "faux et usage de faux". Cela est passible d'une peine allant jusqu'à trois années de prison et 45.000 euros d'amende. Selon le Code civil, si le bailleur se rend compte de la fraude après la signature du bail, il peut obtenir son annulation et l'expulsion du locataire.