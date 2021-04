Visite de logement: les informations à demander au propriétaire

Lors de la visite, mieux vaut préparer et noter les questions à poser au bailleur ou à l'agent immobilier crédit photo : Shutterstock

Une visite de logement ne s'improvise pas : le futur locataire a tout intérêt à poser ses questions au propriétaire ou à l'agent immobilier à ce moment. Les réponses, même sur des sujets qui peuvent a priori paraître anodins, peuvent être décisives dans le choix d'un logement, plutôt qu'un autre. Préparez-les donc soigneusement et n'hésitez pas à les poser.

Sommaire:

Loyers et charges: les informations de base

Des questions pratiques qui ont leur importance

La sécurité dans le logement

Quelles relations avec le voisinage?

Loyers et charges: les informations de base

C'est l'une des premières questions à poser si vous n'avez pas encore cette information: à combien s'élèvent le loyer mensuel et les charges? Pensez également à demander ce que les charges couvrent. Dans certains logements, elles peuvent intégrer l'eau chaude, ou encore le chauffage, ce qui expliquerait qu'elles soient un peu plus élevées. Les charges locatives peuvent être fixées de deux façons: au réel ou au forfait.

Des questions pratiques qui ont leur importance

Comment le logement est-il chauffé? Les fenêtres sont-elles récentes, disposent-elles d'un double vitrage? Les volets sont-ils en bon état? Combien le locataire précédent payait-il en moyenne son électricité et son gaz? Le bailleur accepte-t-il les travaux? Peut-on vivre avec un animal dans le logement? Existe-t-il un règlement de copropriété? Toutes ces questions peuvent paraître anecdotiques séparément, mais elles ont bien leur importance. N'hésitez donc pas à les poser, le bailleur ou l'agent immobilier est également là pour y répondre.

La sécurité dans le logement

Cela n'est pas forcément visible de prime abord et la question mérite d'être posée. Vérifiez la bonne fermeture de la porte d'entrée et des fenêtres. Si la serrure de la porte d'entrée est multipoint, à trois ou cinq points, celle-ci sera plus difficile à forcer. Demandez au bailleur si les serrures ont été changées récemment et s'il y a déjà eu des cambriolages dans le quartier, ou dans l'immeuble. Cette dernière information exigera confirmation auprès d'un voisin ou du concierge. Idem pour la présence de vermine, notamment de punaises de lit. En questionnant l'entourage, vous vous assurerez que le logement est sain et sécurisé.

Quelles relations avec le voisinage?

Le voisinage fait partie des critères de choix, en particulier dans un immeuble en copropriété. En tant que futur locataire, vous pouvez donc demander au propriétaire de vous parler de l'ambiance du bâtiment, de l'âge et de la situation des voisins les plus proches. Si le bailleur connaît bien le quartier, vous pouvez aussi l'interroger sur les commerces de proximité ou les bonnes adresses. S'il y a un concierge dans l'immeuble, il est tout à fait possible de toquer à sa loge avant ou après la visite, et de se faire un avis plus général (et sans doute plus objectif) de l'ambiance dans l'immeuble, ainsi que du "taux de roulement" parmi les locataires. S'ils habitent ici depuis des années, cela sera le gage d'une certaine qualité de vie.