Visite d'appartement: les points à vérifier avant de signer un bail de location

Lors de la visite d'un logement, le locataire doit être attentif à la luminosité de l'appartement crédit photo : Shutterstock

La visite d'appartement est un moment privilégié, où le futur locataire peut étudier les équipements et l'état d'un logement, avant de signer le bail. Il doit être attentif : certains points sont cruciaux pour s'assurer que vous serez bien logé. Lumière, électricité, aération, humidité, calme : ces critères sont à étudier avec le plus grand soin pour faire son choix. Attention, le bien immobilier parfait n'existe pas.

Cuisine, chambres et salle de bains

Prenez le temps de faire le point sur les critères essentiels à vos yeux et l'aspect pratique du logement, selon vos usages. Si vous cuisinez beaucoup, veillez à ce que la cuisine soit bien équipée (ou facile à équiper dans le cas d'un logement vide), que les prises électriques soient aisément accessibles pour brancher vos appareils électroménagers. Si vous souhaitez installer un lave-linge et/ou un lave-vaisselle, vérifiez que l'espace soit prévu, idem pour les raccordements en eau et en électricité. Dans le séjour et la chambre, sortez votre mètre pour vous assurer que vos meubles s'y logent bien. Une chambre située sur cour, avec peu de vis-à-vis, sera plus agréable et calme au quotidien.

La luminosité: un point clef

Pensez à demander l'orientation de chaque pièce à l'agent immobilier ou au bailleur. Généralement, pour la chambre, le sud-est et l'est sont à privilégier: de la lumière et du soleil le matin, mais pas trop de chaleur dans l'après-midi. Côté pièce à vivre, le sud, l'ouest et le sud-ouest seront idéaux: le plus de luminosité et d'ensoleillement, toute la journée. Pour un bureau ou une bibliothèque, le nord pourra convenir. Il faudra également poser la question de l'occultation de la lumière dans les chambres. Y a-t-il des volets, des stores, un système pour accrocher des rideaux? Dans tous les cas, la meilleure façon de s'en rendre compte est de s'y rendre soi-même, en journée si possible, pour mesurer le degré de luminosité dans l'appartement.

Aération et humidité

L'aération est un point important, notamment dans les sanitaires et la salle de bains. Si l'air est humide, si des traces de moisissures apparaissent, mieux vaut se méfier. L'idéal est de disposer d'une fenêtre dans la salle de bains et les toilettes pour pouvoir aérer. Si ce n'est pas le cas, pensez à poser la question: y a-t-il une VMC (ventilation mécanique contrôlée)? La pièce paraît-elle saine?