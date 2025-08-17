Une famille a-t-elle réellement perçu 6000€ d’allocations par mois de la part de la CAF ?

Shutterstock

Une attestation d’allocations de la Caf, d’un montant de 6.000 euros pour une famille d'origine étrangère fait polémique sur les réseaux sociaux.

En France, certains foyers peuvent bénéficier d’aides sociales versées par la Caf (Caisse d’Allocations familiales) de façon mensuelle pour leur permettre de subvenir à leurs besoins ainsi qu’à ceux de leurs familles.

Ces aides peuvent concerner la vie personnelle et prendre la forme d’allocations de rentrée scolaire, d’allocations familiales, d’allocations de logement, mais peuvent aussi concerner la vie professionnelle avec le versement du RSA ou de la prime d’activité. Ces dernières années, plusieurs cas de fraude aux aides de l’Etat ont été mis en évidence ; à tort ou à raison, comme celui d’une famille qui aurait touché 6000 euros par mois de la CAF.

Les faits divers relancent le débat sur le versement des allocations familiales versées par la Caf

Dans la sphère politique, beaucoup de débats ont lieu régulièrement après la mise en lumière de faits divers qui servent de combustible à la remise en cause des aides sociales. Si le Rassemblement National prône la « priorité nationale » , le Nouveau Front Populaire souhaite, quant à lui, « abroger la loi asile et immigration » .

Au cœur de ces débats, le sujet concernant les allocations versées aux personnes n’étant pas de nationalité française est largement pointé du doigt. En 2024, une photographie d’une attestation de la Caisse d’Allocations familiales (Caf) a été postée sur les réseaux sociaux. Cette dernière est au cœur d’une polémique, car le montant versé aux allocataires est supérieur à 6.000 euros; cette famille étant une « famille immigrée » .

Une famille aurait perçu une aide de la Caf dépassant les 6.000 euros

La personne ayant relayé cette attestation a accompagné son post X (anciennement Twitter) de la légende : « Oups !.. Voilà le montant de prestations sociales perçues par une famille immigrée d’origine érythréenne en juin 2024. En France. Votre appréciation ? » . Sur cette attestation, on peut voir que la somme versée correspond à plusieurs aides comme l’aide personnalisée au logement, l’allocation de soutien familial, les allocations familiales, le complément familial et le RSA : revenu de solidarité active, pour un montant total de 6.087,55 euros .

Suite à ce post, la Caf a indiqué à l’Agence France Presse que cette attestation est « utilisée dans un contexte totalement mensonger » . En outre, l’organisme a expliqué ce cas particulier au travers du message : « Le montant de cette attestation est exceptionnellement élevé, car cette allocataire a bénéficié en mai d’une régularisation d’aides non versées pendant plusieurs mois, en l’absence d’un justificatif attendu de la part d’un organisme partenaire » .

Il est fréquent que des attestations d’allocations de la Caf fuitent sur les réseaux sociaux

Antoine Math, chercheur à l’Institut de recherches économiques et sociales, a exprimé son avis à l’AFP en expliquant que rien n’indique « qu’il s’agit d’une famille immigrée d’origine érythréenne » . Étant donné que ce n’est pas la première fois que ce genre de publications sont partagées sur les réseaux sociaux, la Caf a invité « une fois de plus chacun à la prudence dans l’appréciation et le relais de ce type de contenus volontairement outranciers et provocateurs » .

En 2022, Éric Ciotti, actuellement président du parti des Républicains, avait publié une photo d’une autre attestation de la Caf avec pour légende « 6.000 euros d’allocations familiales pour une famille de 10 enfants, voilà où va l’argent des Français ! » . Ce montant correspond à différentes aides destinées à une famille de dix enfants et comprend également une aide de 2.000 euros d’allocation de rentrée scolaire , versée qu’une seule fois par an.