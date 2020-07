Location Airbnb: comment protéger vos biens personnels

Comment mettre à l'abri vos affaires personnelles quand vous louer votre logement? crédit photo : Triff/Shutterstock / Triff

Recevoir chez soi des personnes que l'on ne connaît pas peut constituer un frein pour louer son logement sur Airbnb. Les réticences sont d'autant plus grandes si tous vos effets personnels se trouvent dans l'appartement ou la maison. Il existe heureusement des solutions pour protéger ses objets précieux. Leur tarif et leur simplicité dépendront du nombre d'affaires et de meubles à sécuriser.

Sommaire:

Mettez vos affaires sous clefs

Tout dépend de la quantité d'effets personnels que vous souhaitez rendre inaccessibles. S'il s'agit de quelques photos, petits objets, ou matériel de petite taille, vous pouvez les placer dans un tiroir fermant à clefs. Si vous disposez de davantage d'affaires, l'idéal est une pièce ou un placard. Un petit cadenas ou un câble en nylon, acheté à la boutique de bricolage ou au supermarché le plus proche, est idéal pour éloigner les curieux. La cave peut également être une solution, à condition évidemment qu'elle ne soit pas trop humide.

Faites installer des serrures

Si vous ne disposez pas de placard fermant à clef dans votre logement, il est tout à fait possible d'installer une serrure, classique ou aimantée, sur le meuble de votre choix. Cela coûte quelques dizaines d'euros. L'installation d'un véritable verrou sur une porte est un peu plus compliquée. Toutefois, elle est également peu onéreuse. Autre option: investir dans un coffre-fort.

Investissez dans un service de garde-meubles

Si vous disposez d'un grand nombre d'affaires ou de meubles précieux ou fragiles, et si la location est de relativement longue durée, il est possible de vous tourner vers les services de garde-meubles et de stockage. Vous devez alors calculer si l'opération sera in fine rentable. Plusieurs services existent, entre box, garde-meubles et caves partagées entre particuliers: Knoxbox, Ouistock, Homebox ou encore Lofty.

Soyez vigilant vis-à-vis des locataires

Autre mesure de sécurité: vous assurer en amont du sérieux de la personne souhaitant louer le logement. Le fait d'étudier avec attention la réputation en ligne du voyageur, de lire les commentaires rédigés à son égard, peut rassurer l'hôte inquiet. Si l'individu a réalisé de nombreux séjours dans d'autres appartements via Airbnb et que tout s'est systématiquement très bien passé, la probabilité d'un vol se réduit. À chacun d'être vigilant. Si malgré tout, cela se passe mal, des recours sont possibles auprès de Airbnb.