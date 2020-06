Les avantages fiscaux de l'investissement forestier

Les risques et le rendement d'un investissement forestier

Investir dans une forêt comporte des risques. En effet, les forêts sont exposées aux contraintes climatiques et phytosanitaires. Le rendement et la valeur des parts ne sont donc pas garantis. Généralement, la rentabilité de cet investissement dépend de l'offre et de la demande pour le bois. Le rendement brut d'un tel investissement dépasse rarement 2 % par an.