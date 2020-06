Les deux façons d'acheter une forêt

crédit photo : Rusla Ruseyn/Shutterstock / Rusla Ruseyn

Investir dans une forêt est une opération intéressante à plusieurs égards. Vous achetez un bien réel et son exploitation vous procure généralement des revenus. Vous pouvez acheter une forêt de façon individuelle ou passer par un Groupement Forestier d'Investissement.

L'achat de forêt individuel

Trouver une forêt à acheter n'est pas aisé. En effet, il s'agit d'un marché fermé soumis à une importante réglementation. Il est conseillé de bien connaître la région où elle est localisée et d'y vivre.

Les biens en vente sont rares et leur valeur dépend de leur composition: par exemple, le prix d'achat d'une forêt de jeunes résineux est très inférieur à celui d'une forêt de vieux chênes. Il convient de faire évaluer son potentiel par un professionnel avant toute décision d'achat. Si vous souhaitez l'exploiter, son accessibilité doit être prise en compte.

Le montant à investir est souvent supérieur à 500.000 €. A l'achat, vous payez des droits d'enregistrement inférieurs à 7 %. Des frais de négociation s'appliquent également. Ils sont compris entre 4 % et 7 % du montant de l'investissement.

Les revenus sur lesquels vous pouvez compter varient en fonction de son peuplement, des investissements à effectuer et des loyers annexes (chasse, pêche...).

A savoir

Chaque année, seulement 1 % de la forêt française est vendue. Il s'agit d'un marché de niche. Les opportunités pour un achat en direct sont très réduites.

Acheter une forêt par le biais d'un Groupement Forestier d'Investissement

Il est possible d'acheter des parts d'une forêt, comme vous pouvez acheter un appartement dans une copropriété. Pour cela, vous investissez dans des parts de Groupements Forestiers d'Investissement (GFI).

Un GFI est une société dont le but et d'acheter et d'exploiter des forêts. Ses revenus sont imposés au niveau des porteurs de parts, appelés associés. Ces derniers confient la gestion de la forêt à un gérant. Les investissements, la gestion technique et la gestion administrative de la forêt sont assurés par à un professionnel pour le compte du GFI. Un GFI doit être agréé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Un GFI diversifie ses actifs d'un point de vue géographique comme en termes d'essences et de maturité.

Le montant à investir dans un GFI commence à 5.000 € en cas de rachat de parts d'un GFI existant ou à 150.000 € dans le cadre de la création d'un GFI. A l'achat, vous payez un droit fixe de 125 €.

A savoir

Pour investir dans un GFI, vous pouvez contacter votre banquier, un conseiller en gestion de patrimoine ou vous rendre sur les sites Internet des exploitants (France Valley, Domaines et Patrimoine, Vatel Capital et Société Forestière, ce dernier étant rattaché à la Caisse des Dépôts).

L'achat de forêt individuel est réservé aux ménages disposant d'un certain patrimoine. Les contraintes sont lourdes. L'achat par le biais d'un GFI s'avère bien plus accessible pour des contraintes très légères.