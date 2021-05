Les fonds à gestion durable: à quoi servent les critères ESG

Les critères ESG sont la boussole de l'Investissement Socialement Responsable (ISR) crédit photo : Shutterstock

La surperformance de la gestion durable face à la volatilité des marchés au printemps 2020 a séduit les investisseurs en quête de sens à donner à leurs placements. Les critères ESG (Environnementaux, Sociaux et Gouvernance) servent de boussole aux gérants ISR pour prendre leurs décisions. Voici les clés pour mieux les connaître.

Sommaire:

Gestion durable, une source de résilience

Fonds ISR, ETF ESG, un succès inédit

Donner du sens à ses investissements

Des données ESG plus étoffées

Différentes stratégies de gestion ISR

Label ISR Immobilier, une démarche d'évolution

Opter pour les fonds à impact ou thématiques

Gestion durable, une source de résilience

La gestion durable s'est démarquée en termes de performance durant la phase de volatilité des marchés du printemps 2020. Selon Novethic, les fonds appartenant à l'univers de l'Investissement Socialement Responsable (ISR) ont affiché une surperformance d'1,5% par rapport à leur indice de référence entre le 1er janvier et le 13 mars 2020. Les investisseurs ne s'y sont pas trompés.

Fonds ISR, ETF ESG, un succès inédit

La collecte des fonds ISR a en effet progressé de 26% entre janvier et septembre 2020. Ces fonds sont gérés selon les critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance). Ceux-ci prennent en compte les dimensions environnementales, sociales et de gouvernance des entreprises dans lesquelles les fonds investissent.

Les ETF ESG ont rencontré plus de succès encore. Ils sont favorisés par leur simplicité et leurs frais réduits. La collecte de ces fonds gérés de manière passive (c'est-à-dire en suivant les indices de marché) a ainsi bondi de 51% sur la même période. Mieux, les ETF ESG ont représenté 60% de la collecte de ces fonds indiciels depuis début 2021.

Donner du sens à ses investissements

Autre explication à cet engouement, les valeurs que véhicule ce type de placements. En effet, 62% des Français prennent en compte les impacts sociaux et environnementaux de leurs placements, selon une enquête Ifop publiée en novembre 2020. La crise sanitaire et les périodes de confinement ont encore fait remonter les enjeux sociétaux et environnementaux dans les préoccupations, tout particulièrement chez les jeunes.

Des données ESG plus étoffées

Les investisseurs disposent désormais de produits ESG plus nombreux. Ceux-ci sont en outre gérés à partir de données plus précises. Les entreprises publient en effet des rapports RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), qui sont parfois intégrés à leur rapport annuel. De plus en plus souvent, les données extra-financières viennent ainsi compléter les données financières nécessaires pour peser les risques et les perspectives de bénéfices que présente la société.

De quoi s'agit-il? Les critères ESG portent tout d'abord sur la politique environnementale de la société, ou de l'émetteur s'il s'agit d'une obligation (efficacité énergétique, recyclage des déchets...). Ils prennent également en compte la protection et la formation des salariés et les relations avec les parties prenantes de l'entreprise. Le turn-over (rotation du personnel liée à des licenciements ou à des départs volontaires) et l'absentéisme, par exemple, font partie des critères d'évaluation de la dimension sociale de l'entreprise. Enfin, la gouvernance peut être évaluée à partir de critères tels que la compétence, la rémunération et la diversité de l'équipe dirigeante. C'est le troisième pilier de l'ESG. La manière dont sont pris en compte les droits des actionnaires minoritaires, la qualité de communication financière, la lutte contre la corruption ou les modes d'optimisation fiscale de l'entreprise, et notamment son nombre de filiales dans les paradis fiscaux, font également partie des critères de gouvernance.

Différentes stratégies de gestion ISR

Les analystes et les gérants de l'univers ISR utilisent les critères ESG pour noter les entreprises qu'ils évaluent et dans lesquelles ils envisagent d'investir. Cette note reflète ainsi le degré de responsabilité de l'entreprise au prisme du développement durable. Elle est prise en compte dans le processus de sélection de titres des gérants et dans leurs décisions d'investissement. Plusieurs stratégies peuvent dès lors être mises en œuvre.

Première possibilité, la stratégie Best In Universe consiste à ne retenir que les sociétés bénéficiant des meilleures notations au regard des critères ESG. Les sociétés les moins bien notées sont ainsi indirectement incitées à adopter un modèle de développement plus responsable et plus respectueux de l'environnement.

Seconde possibilité, les gérants ISR peuvent choisir de ne retenir, au sein d'un secteur, que les meilleurs émetteurs d'un point de vue ESG. Il s'agit de la stratégie Best in Class.

La troisième possibilité, la stratégie Best Effort, consiste à privilégier les sociétés qui mettent en œuvre une transformation managériale et de leur business model leur permettant d'améliorent leur notation ESG.

Label ISR Immobilier, une démarche d'évolution

À l'instar de la stratégie Best Effort, le référentiel du label ISR Immobilier prend en compte la démarche d'amélioration dans le temps d'immeubles souvent construits de longue date et qui ne répondent donc plus aux normes actuelles d'isolation et de performance énergétique. En immobilier, le reporting ISR porte sur les quinze actifs emblématiques des SCPI (Sociétés civiles de placement immobilier), OPCI (Organismes communs de placement immobilier) ou mandats de gestion d'actifs immobiliers: les cinq immeubles les plus importants en valeur, les cinq ayant les meilleures notes ESG et les cinq ayant les moins bonnes notes.

Quatrième approche, les gérants peuvent exclure certains secteurs, comme le tabac, l'alcool, l'armement ou les encore les entreprises qui enfreignent les standards internationaux. Les gérants peuvent enfin combiner plusieurs approches. Par exemple, une stratégie ESG Best In Universe et une stratégie Best Effort.

Opter pour les fonds à impact ou thématiques

La gestion ISR peut encore privilégier les entreprises en fonction de leurs impacts sociaux et environnementaux positifs, pour autant que ceux-ci soient mesurables. Il s'agit de la gestion d'impact.

D'autres fonds ISR adoptent des approches thématiques. On parle de fonds thématiques. Les thématiques retenues contribuent au développement durable. Elles sont liées, par exemple, au climat, à l'eau et aux énergies renouvelables.

Ces fonds permettent de profiter des grandes tendances qui modèlent les comportements de consommation à long terme. Ils offrent ainsi de la lisibilité aux investisseurs sur leurs perspectives de performance.