Assurance-vie: sécurisez vos performances grâce aux options automatiques

Vous pouvez compléter le pilotage de votre contrat d'assurance-vie grâce à différentes options (en plus de la gestion profilée). Celles-ci surveillent à votre place l'évolution de vos supports d'investissement. Ces arbitrages automatiques permettent notamment de sécuriser vos gains ou de limiter vos pertes.

L'option rééquilibrage de votre épargne

Le rééquilibrage automatique permet de revenir régulièrement à la répartition des actifs choisie initialement, quelles que soient les évolutions du marché. De nombreux contrats d'assurance-vie à gestion profilée se contentent de proposer une allocation des actifs fixée une fois pour toute au départ et n'évoluant pas dans le temps. Or, un support qui représente 50 % de l'épargne investie à la souscription peut, au fil du temps et compte tenu de sa valorisation, monter bien au-delà ou descendre bien en deçà.

Avec l'option de rééquilibrage, votre épargne est réallouée à période fixe (tous les 6 mois ou tous les ans), en fonction des gains et des pertes générées par les différents supports du contrat d'assurance-vie, pour toujours coller à vos objectifs et à la répartition décidée au départ.

L'option sécurisation de vos gains

Si les gains réalisés chaque année sur les fonds en euros sont garantis, ceux générés par les fonds en unités de compte ne le sont pas. Pour contredire ce principe, des options de sécurisation (ou d'écrêtage) des gains existent. Elles consistent à opérer des arbitrages automatiques régulièrement (une fois par mois, par exemple), de sorte que les plus-values générées par vos fonds en unités de compte sont mises en réserve dans le fonds en euros de votre contrat d'assurance-vie dès qu'un seuil de valorisation du support défini à l'avance (5 %, 10 %...) est franchi.

Bon à savoir Pendant de l'option sécurisation de vos gains, l'option pour l'optimisation de vos intérêts permet de dynamiser vos gains sans risquer de perdre votre capital. Chaque année, les intérêts du fonds en euros de votre contrat d'assurance-vie sont transférés sur la ou les unités de compte de votre choix. Votre capital initial reste toutefois toujours à l'abri dans le fonds en euros.

L'option limitation de vos pertes

Certains contrats proposent des arbitrages à seuil évolutif. Ils vous permettent de stopper vos pertes sur un fonds en unités de compte dès que le seuil que vous avez déterminé (10 % de moins-value, par exemple) est atteint. Vous pouvez ainsi sécuriser votre capital sur un support moins volatile. Cette option permet de limiter les contreperformances de vos supports d'investissement à risque.

L'investissement et le désinvestissement progressif

Pour dynamiser votre épargne, vous pouvez opter pour le lissage de votre contrat. Cette option permet d'investir progressivement sur les marchés financiers en transférant sur une période prédéfinie l'épargne placée sur le fonds en euros de votre contrat d'assurance-vie sur la ou les unités de compte de votre choix. Vous souscrivez ainsi à des cours différents. Vous lissez votre prix d'acquisition. Et vous subissez donc moins la volatilité des Bourses.

Vous pouvez aussi sécuriser votre placement dans la durée si vous avez investi dans des supports à risque. La part de votre capital investie en unités de compte est réorientée progressivement vers le support en euros, à mesure que l'échéance de votre placement approche. Vous protégez ainsi le capital acquis sans perdre d'opportunités de rendement.