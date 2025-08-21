EuroMillions : logement, investissements, impôts, les chiffres fous de la fortune du grand gagnant

Les dividendes que pourraient en théorie rapporter les placements financiers du grand gagnant de l'EuroMillions atteignent des sommets. (illustration) (LesColporteurs / Pixabay )

Un Français a gagné le mardi 19 août 2025 la somme maximale qu'il est possible de remporter à l’EuroMillions, soit 250 millions d’euros. Si cet argent va lui permettre de changer radicalement de vie, de nombreuses questions inédites vont se poser au grand gagnant, explique BFM Patrimoine mercredi 20 août . Le joueur va notamment se demander comment faire fructifier au mieux cet argent. Voici ce qu'il pourrait faire afin de mener un train de vie paisible grâce à son gain hors norme.

Où habiter ?

La première étape pour ce gagnant français pourrait être l'achat d'un logement à la hauteur de sa nouvelle fortune. Pour cela, pas besoin de dépenser plus d’une dizaine de millions d’euros. Cette somme est suffisante pour lui permettre d’acquérir un appartement d'exception donnant sur la tour Eiffel ou encore une villa avec vue et accès direct à la mer ou à la montagne, en fonction des goûts du désormais multimillionnaire

Une villa neuve de 427 m2 construite en 2024 à Saint-Tropez (Var), avec six chambres, deux salles de bains, salle de sport, sauna, piscine chauffée et vue sur mer est proposée par l’agence Barnes pour 12,6 millions d’euros. Avec l’achat d’une telle résidence principale, le gagnant va au passage devoir s’acquitter de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) à hauteur de 137 190 euros par an.

Une stratégie d'investissement

Pour s’assurer de vivre dans le confort jusqu’à sa mort, le gagnant doit par ailleurs placer son énorme patrimoine financier. S’il se sent à nouveau joueur, il peut investir tous ses gains en bourse. De cette façon, il peut espérer un rendement annuel d’environ 10 %, mais peut aussi perdre énormément. Dans le cas d’un achat immobilier à 12,6 millions d’euros et donc de 237,4 millions d'euros restants, ces rendements, s’ils s’avèrent performants, pourraient lui rapporter 23,7 millions d’euros en brut la première année. Soit 16,62 millions d'euros par an avec la flat tax à 30 %. De quoi vivre avec 1,38 million d’euros par mois.

S’il veut se montrer plus prudent, le gagnant peut aussi placer l'argent qui lui reste en mélangeant des actions de grands groupes et des obligations. Avec à la clé un rendement annuel d’approximativement 5 %, moins élevé mais plus sûr. Même en retirant la flat tax, on est encore à 692 416 euros par mois la première année. Rien n'empêche le joueur de réinvestir chaque mois 500 000 euros prélevés sur les dividendes et ainsi d'encore augmenter son capital de plusieurs millions par an tout en conservant un revenu quotidien de plus de 6 000 euros.