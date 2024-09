Rénovation énergétique : quelles sont les obligations des copropriétés ?

Quelles sont les obligations de rénovation énergétiques des copropriétés ? (Crédits: Adobe Stock)

La loi Climat et résilience du 22 août 2021 est venue fixer un certain nombre d'obligations aux copropriétés ainsi qu'un calendrier d'application afin de les pousser à accélérer leur transition énergétique. Connaissez-vous ces impératifs qui entrent progressivement en vigueur ? Etes-vous sûr que votre copropriété respecte bien la loi ? On fait le point.

Le DPE est devenu obligatoire

La loi Climat et résilience du 22 août 2021 pose l'obligation pour les copropriétés de réaliser un Diagnostic de Performance Energétique (DPE) pour tous les bâtiments d'habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013, en appliquant que calendrier suivant :

Depuis janvier 2024, DPE copropriété obligatoires si plus de 200 lots d'habitation et pour les immeubles en monopropriété.

Dès janvier 2025, DPE copropriétés obligatoire pour les copropriétés entre 50 et 200 lots.

Dès janvier 2026, DPE copropriétés obligatoire pour les copropriétés de moins de 50 lots.

Bon à savoir : les copropriétés construites depuis le 1er juillet 2021 sont exemptées de l'obligation de DPE puisqu'elles sont supposées avoir été construites selon des normes leur offrant une note A ou B.

Le DPE copropriété a une durée de validité de 10 ans, sauf s'il établit que le bâtiment est noté A, B ou C.

Le DPE copropriété, ou DPE collectif ne doit pas être confondu avec le DPE individuel , qui est celui que vous faites réaliser pour connaître la notation de votre logement.

Le DPE copropriété porte sur le bâtiment collectif en estimant sa consommation d'énergie et ses taux d'émission de gaz à effet de serre.

Réalisé par un diagnostiqueur indépendant et certifié formé spécifiquement pour ce type de DPE, le document contient également des recommandations sur les travaux à réaliser pour améliorer les performances du bâtiment ainsi qu'une estimation du montant des dépenses théoriques.

Bien que ce ne soit pas obligatoire pour les copropriétés, le syndic peut décider de faire réaliser en plus du DPE obligatoire, un audit énergétique qui permet d'aller plus loin que le DPE à la fois dans l'analyse de la situation actuelle et dans les recommandations de travaux à engager ainsi que dans le chiffrage du montant des travaux .

De plus, pour obtenir certaines aides comme MaPrimeRénov' Copropriété , il faudra fournir un audit énergétique ou un Diagnostic Technique Global (DTG).

Enfin, notez que le syndic est tenu de prévoir une présentation des résultats du DPE collectif lors de l'assemblé générale qui suit sa réalisation.

A lire aussi // Passoires thermiques : ça coince dans les copropriétés

DPE : trois lettres pour un impact majeur

DPE : vers une meilleure formation des diagnostiqueurs ?

L'obligation de prévoir un plan pluriannuel de travaux

Selon la définition de l'Anah, «le plan pluriannuel de travaux vise à établir la programmation sur 10 ans des travaux collectifs à mener au sein de la copropriété, visant à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants, à la réalisation d'économies d'énergie et à la réduction de gaz à effet de serre».

Pour permettre aux copropriétaires d'avoir une vision plus globale des travaux à prévoir pour entretenir leur immeuble, la réalisation d'un plan pluriannuel de travaux (PPT) devient obligatoire pour les copropriétés de plus de 15 ans selon le calendrier suivant :

Depuis le 1er janvier 2023 pour les copropriétés de plus de 200 lots.

Depuis le 1er janvier 2024 pour les copropriétés entre 50 et 200 lots.

Et à partir du 1er janvier 2025 pour les copropriétés de moins de 50 lots.

Le plan pluriannuel de travaux (PPT) comprend la liste des travaux nécessaires, une estimation du niveau de performance que devraient permettre d'atteindre les travaux réalisés, une hiérarchisation des travaux à entreprendre, une estimation sommaire du coût de travaux et une proposition d'échéancier pour la réalisation des travaux.

Bon à savoir : si un diagnostic technique global (DTG) est réalisé et qu'il ne laisse apparaître aucun besoin de travaux pour les 10 années qui suivent sa réalisation, le syndicat des copropriétaires est dispensé de la mise en place d'un PPT.

Un fonds de travaux doit être mis en place

Pour financer les travaux à venir, les copropriétés doivent mettre en place un « fonds de travaux ».

Institué en 2014 mais modifié par la loi Climat et résilience du 22 août 2021, le fonds de travaux est une réserve financière que le syndicat des copropriétaires peut utiliser pour :

Elaborer le projet de plan pluriannuel de travaux (PPT) et si besoin un diagnostic technique global (DTG).

Réaliser les travaux prévus par le PPT.

Réaliser les travaux non prévus par le PPT mais qui seraient nécessaires à «la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d'économies d'énergie».

Réaliser les travaux décidés par le syndic en cas d'urgence.

La mise en place d'un fonds de travaux est obligatoire pour les copropriétés de plus de 10 ans suivant le calendrier suivant :

Depuis le 1er janvier 2023, pour les copropriétés de plus de 200 lots.

Depuis le 1er janvier 2024, pour les copropriétés entre 50 et 200 lots.

A partir du 1er janvier 2025 pour les copropriétés de moins de 50 lots.

Le fonds de travaux est alimenté par des cotisations :

Si un PPT a été voté, le montant de la cotisation annuelle ne peut pas être inférieur à 2,5% du montant des travaux prévus dans le PPT et à 5% du budget prévisionnel de la copropriété. Il peut en revanche être supérieur si la majorité des copropriétaires vote pour.

Si aucun PPT n'a été voté, le montant de la cotisation annuelle ne peut pas être inférieur à 5% du budget prévisionnel de la copropriété. Il peut en revanche être supérieur si la majorité des copropriétaires vote pour.

Bon à savoir : le fonds de travaux nécessite l'ouverture d'un compte bancaire spécifique pour y recevoir les cotisations et l'utilisation des sommes doit être votée à la majorité de tous les copropriétaires. Enfin, les sommes versées sont attachées au lot et acquises au syndic, c'est-à-dire qu'un copropriétaire qui vend son lot ne pourra pas récupérer les cotisations déjà versées au fonds de travaux.

DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSOBANK Pour vos travaux, découvrez le crédit proposé par BoursoBank Estimez dès à présent et instantanément vos mensualités et le TAEG en fonction du montant de vos travaux et de la durée souhaitée de remboursement. Profitez du simulateur * Etude Meilleurtaux/Squirrel at work – Janvier 2022. Classée banque la moins chère sur le prêt personnel en 2021. Cette étude comprend 4 principales catégories de prêts personnels proposées par les établissements de crédit, à savoir : véhicules neufs ; véhicules d'occasion : travaux d'amélioration de l'habitat

et prêts personnels divers (voyages, mariages, etc). Voir étude et le détail de l'article.