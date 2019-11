Une image vaut-elle mille mots ? Celles du naufrage d'un cargo transportant 14 600 moutons qui passent en boucle sur les chaînes de télévision le confirment. La tragédie a eu lieu dimanche dans le port roumain de Midia au bord de la mer Noire. Le Queen Hind battant pavillon de Palau à destination de l'Arabie saoudite a chaviré peu de temps après avoir quitté le port.Les vingt et un membres de l'équipage ? vingt Syriens et un Libanais ? ont été ramenés à terre sains et saufs, mais l'opération de sauvetage des moutons n'a commencé que le lendemain. « Si l'intervention avait été plus rapide, des milliers de moutons auraient pu être sauvés », a déclaré Kuki Barbuceanu, président de l'association Vier Pftoten (Quatre pattes), association de secours et de soins pour les animaux.400 moutons sauvésLundi, policiers, pompiers, militaires, garde-côtes et plongeurs ont déclenché l'opération « Sauvons les moutons » sous les objectifs des chaînes de télévision. Les images ont envahi les réseaux sociaux. « Nous avons pu sauver l'équipage, a déclaré Ana-Maria Stoica, porte-parole des services d'urgence de Constanta, ville située à proximité du port. Un seul homme est tombé à l'eau et était en état de choc thermique, mais nous avons pu le récupérer et il est sain et sauf. »Les moutons ont eu moins de chance. Plus de 300 ont été récupérés après avoir flotté vingt-quatre heures dans les eaux froides de la mer Noire. Cent...