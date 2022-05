Investissement Pinel: le loyer est encadré et les revenus du locataire plafonnés

crédit photo : Shutterstock

Le « Pinel » est un dispositif d’investissement locatif. Il permet de déduire de vos impôts une partie du prix d’acquisition d’un logement s’il est mis en location et respecte certains critères. Le montant du loyer est plafonné, tout comme les revenus des locataires.

Sommaire:

Pour bénéficier de l’avantage fiscal du Pinel, vous devez vous engager à louer votre bien immobilier pendant une durée minimale de 6 à 12 ans.

A noter Vous devez impérativement louer votre bien dans les 12 mois suivant la remise des clefs au propriétaire. Ce dernier doit en faire sa résidence principale. Si ces conditions ne sont pas respectées, l’avantage fiscal disparaît. Par ailleurs, le logement doit répondre à certains critères (localisation, logement acheté neuf ou ancien réhabilité).

Vous n’êtes pas totalement libre de fixer le montant du loyer. En effet, celui-ci ne doit pas dépasser certains plafonds, hors charges. Ces plafonds varient en fonction de la surface du logement concerné et de sa localisation. Ils sont révisés chaque 1er janvier par décret.

Localisation du logement Plafond des loyers en 2019 Zone A bis 17,17 € par mètre carré Zone A 12,75 € par mètre carré Zone B1 10,28 € par mètre carré

A savoir Ces plafonds sont annoncés comme étant inférieurs de 20 % au prix du marché. Les zones B2 et C sont exclues du dispositif Pinel depuis le 31 mars 2018.

Un coefficient de correction a été mis en place pour majorer le montant du loyer des petites surfaces et minorer celui des grandes. Le point d’équilibre (coefficient = 1) est atteint avec les logements de 63 mètres carrés. Il est calculé selon la formule suivante: 0,7 + 19 / surface totale. Ce coefficient est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2.

Le calcul du plafond de loyer est fonction de deux indicateurs: la zone géographique et la surface pondérée. La surface pondérée correspond à la somme de la surface habitable du logement et de la moitié des surfaces annexes, plafonnées à huit mètres carrés. La surface pondérée est égale à: surface habitable du bien + surface des annexes / 2.

Pour calculer le loyer maximum autorisé, il convient d’appliquer la formule suivante: surface pondérée x plafond au mètre carré de la zone géographique x coefficient de correction.

Un exemple de calcul de loyer dans le cadre du Pinel Vous avez acheté un appartement éligible au dispositif Pinel en zone A. Celui-ci a une superficie de 50 mètres carrés, plus quatre mètres carrés de balcon. La surface pondérée du bien est égale à 50 + 4 / 2, soit 52 mètre carrés. Le plafond pour la zone a été fixé à 12,75 € par mètre carré. Le coefficient de correction ressort à 0,7 + 19 / 52, soit 1,06. De fait, le loyer maximal dans le cadre du Pinel s’élève pour ce bien à 52 x 12,75 x 1,06, à savoir 703 € par mois

Dispositif Pinel: les revenus des locataires sont plafonnés

Pour pouvoir bénéficier de l’avantage fiscal du dispositif Pinel, vous devez louer votre bien à des personnes dont les revenus ne dépassent pas un certain plafond lors de leur entrée dans les lieux. Celui-ci varie en fonction de la composition du foyer de votre locataire et de la localisation de votre bien immobilier.

Les plafonds de ressources pour 2019 sont consultables ici .

A noter Vous pouvez louer votre logement à vos ascendants ou descendants, si ces derniers ne sont pas rattachés à votre foyer fiscal. Leurs revenus ne doivent pas dépasser les plafonds autorisés.

Les contraintes du Pinel sont nombreuses et ne concernent pas seulement le bien mis en location. En effet, les loyers sont limités par la loi, tout comme les ressources du locataire.