Macron va t-il réussir son difficile pari au Sahel ?

Avec la mort de treize militaires français dans le crash de leurs hélicoptères au Mali, Emmanuel Macron semble décidé à vouloir prendre le taureau par les cornes pour tenter d'inverser la situation sécuritaire au Sahel, qui devient alarmante. Sur le terrain en Afrique, mais qui pourrait avoir des répercussions au sein de l'opinion française, légitiment sensible au devenir de ses soldats, les Français pourraient s'interroger, non pas sur le bien-fondé de la lutte contre le terrorisme, partagée par tous, mais sur la manière dont elle est menée et pour quels résultats. Jusqu'à présent, ils ne sont pas aux rendez-vous, car les groupes djihadistes progressent comme jamais depuis l'opération Serval en 2013, au moment où treize pilotes, membres d'équipage et commandos perdent la vie en opération justement contre ces islamistes, de plus en plus tacticiens, que rien ne semble pouvoir arrêter. Lire aussi Crise malienne : la réponse politique dans l'impasse ? Un hommage national ouvert aux Français La cérémonie dans la cour de l'hôtel des Invalides pour rendre hommage à ces soldats morts en mission est, cette fois-ci, ouverte au public. Le contraire pratiqué jusqu'ici était en effet une incongruité. Des hommes morts pour la France, comme le répètent à l'envi les ministres, mais devant qui les Français étaient tenus à l'écart. Ils ne pouvaient pas s'incliner ni prier pour eux et leurs familles devant leurs dépouilles, sinon lors du...