Gérald Darmanin se livre à une critique assez piquante de la macronie. Comme il le fait remarquer lui-même à Paris Match, dans l'édition parue le 19 décembre, après plus de deux ans passés au sein du gouvernement, il est en mesure de livrer certaines analyses, notamment sur l'entourage du président de la République. Un entourage qu'il juge « trop parisien, trop bourgeois, trop techno, trop strauss-khanien », écrit l'hebdomadaire. « Il manque sans doute autour de lui des personnes qui parlent à la France populaire », observe Gérald Darmanin. Et plus précisément, monsieur le Ministre ? « Des gens qui boivent de la bière et mangent avec les doigts. Il manque sans doute un Borloo à Emmanuel Macron. »Lire aussi Darmanin s'attaque à la forteresse de BercyEt il sait de quoi il parle, lui qui affectionne de passer son temps à Tourcoing, dans le département du Nord, sa ville d'adoption dans laquelle il s'est installé en 2004, et dont il a dirigé la mairie avant de rentrer au gouvernement. Le week-end, il va d'ailleurs sur le terrain et il ne s'en cache pas : « J'ai besoin chaque semaine de cette reconnexion. » Les débats parisiano-parisiens, très peu pour lui semble-t-il. « Mon ENA, c'est Tourcoing. Maire, j'adore. Dans un moment où la politique c'est cause toujours, là tu agis concrètement. Au Parlement, tu commentes [?] Ici, t'es au milieu des gens. Et moi, j'aime les gens », fait-il savoir.Les additions à 200 eurosGérald...