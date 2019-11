Entre Boris Johnson et Jeremy Corbyn, un dialogue de sourds

Boris Johnson-Jeremy Corbyn, le robuste et le longiligne, le blond et le gris, la droite et la gauche, le jour et la nuit. Comme il fallait s'y attendre, le premier face-à-face en vue des élections britanniques du 12 décembre entre les deux principaux prétendants au 10 Downing Street a été un dialogue de sourds. Si le Premier ministre a consolidé son statut de favori, il est ardu de savoir ce que retiendront les indécis et les abstentionnistes de ce corps-à-corps qui a incarné jusqu'à la caricature un royaume fragmenté et fracturé qui ne sait plus à quel saint se vouer.Lors de la joute de Salford (nord-ouest de l'Angleterre), Boris Johnson est apparu fidèle à lui-même. Tel un de ces féroces bretteurs aux yeux bleus malicieux éclairant un visage massif peints par Holbein qui pendent aux cimaises du château de Windsor, le chef du gouvernement a été agressif, coupant la parole, pointant du doigt les approximations et les contre-vérités de son rival. Il a ainsi conforté son image, entre truculence et emportement, faste et autorité. Peu d'amabilité, mais de la courtoisie envers le candidat travailliste au projet radicalement opposé.Jeremy Corbyn, en revanche, est un socialiste au pedigree militant impeccable. La voix très contrôlée, sans le moindre couac émotif, il n'a jamais oublié couplets et refrains des nationalisations, de la semaine de quatre jours, de l'anti-monarchisme et ainsi de suite. À l'image d'une « Tête-Ronde », on le...