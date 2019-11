Emmanuel Macron veut garder les pandas chinois du zoo de Beauval

De l'inauguration d'une antenne du Centre Pompidou à Shangai à la signature d'une pléthore d'accords commerciaux, en passant par une déclaration commune sur le climat, immenses ont été les enjeux de la visite d'Emmanuel Macron en Chine cette semaine. Mais, selon Paris Match, le chef de l'État s'est également fendu d'une requête plus insolite. Ainsi demanda-t-il à Xi Jinping s'il consentait à étendre le séjour en France de deux surprenants ressortissants chinois que sont Joyeuse et Rondouillard, le couple de pandas du zoo de Beauval.Considérés par la Chine comme des trésors nationaux, seuls pandas présents sur le territoire français, le couple formé du mâle Yuan Zi (Rondouillard) et de la femelle Huan Huan (Joyeuse) était arrivé en 2012 dans le zoo du Loir-et-Cher dans le cadre d'un prêt de dix ans par les autorités chinoises. La famille s'est depuis agrandie avec la naissance, le 4 août 2017, de Yuan Meng (Accomplissement d'un rêve), qui avait été très médiatisée et dont Brigitte Macron est la marraine.Lire aussi Voici le premier biopic de Yuan Meng, le bébé panda du zoo de BeauvalSelon Paris Match, lors d'un dîner mardi soir au JardiYu, à Shangai, Emmanuel Macron a officiellement demandé une extension de dix ans du prêt des deux pandas géants à son homologue chinois. Pour aborder la question, le directeur du zoo de Beauval, Rodolphe Delord, faisait partie de la délégation accompagnant Emmanuel Macron. « Les choses...