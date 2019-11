Emmanuel Macron passe son grand oral devant les maires

Les maires sont-ils les remparts de la démocratie, les artisans d'une République au village, proche des citoyens, aux avant-postes d'une nouvelle décentralisation, et perçus comme tels par le sommet de l'État ? Ou bien, élus populaires, disons moins vilipendés que les autres, n'ont-ils été que des vecteurs de communication dans la crise des Gilets jaunes ?Telles sont les interrogations auxquelles le président de la République Emmanuel Macron va devoir faire face devant les édiles rassemblés à la porte de Versailles ce mardi 19 novembre pour le congrès de l'Association des maires de France (AMF). Le chef de l'État avait boudé cette réunion l'année dernière ? préférant convier 2 000 maires sur son terrain, à l'Élysée ?, après avoir été accueilli par des sifflets en 2017.AmertumeQu'en sera-t-il aujourd'hui ? « On en a marre des discours, on veut des actes concrets, s'échauffe Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne, vice-président LR et membre du bureau de l'AMF. Il faut qu'Emmanuel Macron comprenne le rôle des maires et nous consulte en amont, sans nous laisser subir les conséquences de ses décisions. On cherche à museler les élus dans leur action en contraignant nos dépenses et nos recettes. Si ça continue, nous allons devenir des agents de l'État sans moyens pour développer nos territoires. » La suppression de la taxe d'habitation, dont le projet avait provoqué la bronca des participants il y a deux ans, est dans toutes...