France 24 • 20/02/2020 à 14:28

Ayodele Ikuesan est athlète, sprinteuse. Elle est aussi membre de la commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), commission qui a signé une tribune contre les violences sexuelles dans le sport. Comme une cinquantaine de grands sportifs, elle milite contre le silence et pour davantage de prévention et de contrôle.