AFP Video • 07/12/2020 à 12:38

L'hôpital universitaire de Croydon, près de Londres, reçoit l'un des premiers lots du vaccin contre le coronavirus de Pfizer BioNTech. Le Royaume-Uni, pays le plus durement touché en Europe par la pandémie avec plus de 61.000 morts, est le premier dans le monde à avoir autorisé le déploiement du vaccin développé par Pfizer et BioNTech et sera le premier pays occidental à entamer sa campagne de vaccination.