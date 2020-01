La «zombification» de l'économie, par Christophe Morel

Partenaire • 10/01/2020 à 12:22

De plus en plus de voix s'élèvent sur les effets pervers des politiques monétaires durablement et exceptionnellement accommodantes : elles provoqueraient une mauvaise allocation des ressources, pesant à terme sur la productivité globale ; en particulier, les politiques monétaires ultra-accommodantes contribueraient à la «zombification» de l'économie.

Christophe Morel, chef économiste, Groupama Asset Management, vous propose une explication rapide de ce nouveau mot de l'économie