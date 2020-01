L'armée française, ultime rempart contre la menace jihadiste au Sahel ?

France 24 • 13/01/2020 à 11:15

Alors qu'Emmanuel Macron réunit lundi le G5 Sahel à Pau, dans le sud de la France, afin de renforcer la légitimité contestée des militaires français déployés sur place et de mobiliser les alliés européens, nous vous proposons un reportage sur l'opération Barkhane. Voilà plus de cinq ans que dure cette opération militaire française, présentée comme un rempart vital contre la menace jihadiste. Reportage d'Erwan Schiex, Michel Mvondo et Tristan Le Paih.