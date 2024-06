information fournie par AFP Video • 09/06/2024 à 20:00

Les dirigeants et partisans du parti d'extrême droite allemand Alternative pour l'Allemagne (AfD) crient de joie et applaudissent à la publication des premiers sondages de sortie des urnes, leur attribuant 16,5-16% des votes lors des élections européennes. Le SPD d'Olaf Scholz a obtenu 14% des suffrages tandis que les conservateurs (CDU et CSU) sortent en tête avec 29,5-30% des votes. IMAGES