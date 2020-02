E. Macron - majorité : Opération reconquête

France 24 • 06/02/2020 à 18:41

Ce n'est plus une montagne qui se dresse devant le gouvernement l'Himalaya. Amoncellement d'amendements de l'opposition à l'Assemblée nationale pour parasiter le débat parlementaire sur les retraites et cette moutarde qui monte au nez de beaucoup de deputés de la majorité. E. Macron les a appelé a faire « preuve d'humanité » concernant le texte sur l'allongement du congé après le deuil d'un enfant. Un malaise immense a envahi la macronie. R. Febvre et J-M. Colombani en parlent avec leurs invités.