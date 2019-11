Dany Boon dans "La Reine des neiges 2" : "Olaf, c'est toute notre part d'enfance"

France 24 • 22/11/2019 à 15:18

C'est l'homme qui est derrière le plus gros succès du cinéma français : "Bienvenue chez les Chtis", qui cumule vingt millions d'entrées depuis sa sortie en 2008. Depuis, Dany Boon poursuit sa carrière derrière et devant la caméra. Acteur au cinéma, il incarne des personnages drôles et touchants à la fois. Et ce n'est sans doute pas un hasard si il a été choisi pour donner voix à Olaf, le plus attachant des personnages de "La Reine des neiges 2". Rencontre.