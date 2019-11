France 24 • 06/11/2019 à 08:10

A la Une de la presse, ce mercredi 6 novembre, l'alerte lancée par plus de 11 000 scientifiques du monde entier, sur l'état et l'avenir de notre planète. Les réactions, en France, aux mesures du gouvernement sur l'immigration. Deux partis politiques français devant la justice. Et la dépouille d'un général de Napoléon.