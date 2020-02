Coronavirus : le premier cas en Afrique subsaharienne a été détecté au Nigéria, à Lagos

France 24 • 29/02/2020 à 00:09

Un premier cas du nouveau coronavirus a été détecté en Afrique subsaharienne. Il s'agit d'un patient italien qui vit et travaille dans la capitale nigériane, Lagos. Puis, c'était l'événement culturel de ce vendredi à Paris, le concert du prince de la rumba congolaise Fally Ipupa. Mais le concert a été perturbé par des opposants conduisant à l'évacuation partielle de la Gare de Lyon. Puis, au Togo, la victoire à la présidentielle de Faure Gnassimbé ne passe pas. L'opposition conteste les résultats et a appelé à manifester. La maison de Agbéyomé Kodjo, arrivé deuxième à l'élection, a été encerclée et la manifestation interdite.