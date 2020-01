Coronavirus: l'Institut Pasteur à Paris, sentinelle sous haute protection

AFP Video • 28/01/2020 à 22:31

"On sait détecter le virus. Maintenant, on cherche à l'isoler en le mettant en culture", détaille Vincent Enouf, directeur adjoint du Centre national de référence des virus des infections respiratoires de l'Institut Pasteur. C'est ici que les trois premiers cas en Europe, des Français revenant de Chine, ont été confirmés. A l'Institut Pasteur, sentinelle de détection du coronavirus chinois, les équipes ont élaboré un test et manipulent ce nouveau venu sous très haute protection.