Algérie: les avocats du journaliste Khaled Drareni se pourvoient en cassation

AFP Video • 24/09/2020 à 14:28

Les avocats de Khaled Drareni annoncent qu'ils se pourvoient en cassation. Le journaliste algérien indépendant a été condamné à deux ans de prison ferme lors de son procès en appel, pour "incitation à attroupement non armé" et "atteinte à l'unité nationale". La décision a soulevé l'indignation en Algérie et au-delà.