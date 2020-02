41e anniversaire de la révolution islamique en Iran : "Des milliers d'Iranien

France 24 • 11/02/2020 à 11:24

"Depuis ce matin, des milliers d'Iraniens ont bravé le froid polaire pour se rassembler dans le centre de Téhéran, sur la place Azadi (Liberté), où retentissent des chants religieux, témoigne Roméo Langlois, envoyé spécial de France 24 en Iran. Il y a également des hélicoptères qui tournoient dans le ciel. La cérémonie officielle a commencé : les manifestants brandissent des affiches à effigie du guide suprême Ali Khamenei et de son prédécesseur, le fondateur de la république islamique d'Iran, l'ayatollah Khomenei. Le président Hassan Rohani est en train de s'exprimer et a évoqué les martyrs, ceux qui sont morts pour la république d'Iran. Cet anniversaire se tient dans un contexte extrêmement tendu, plus d'un mois après la mort de Qassem Soleimani, tué par une frappe américaine à Bagdad. On entend d'ailleurs des slogans contre les États-Unis, mais aussi contre Israël. Après les manifestations contre la hausse du prix du pétrole en novembre dernier, ce rassemblement se veut être une démonstration de force pour le gouvernement iranien".