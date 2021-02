Premier achat immobilier: 4 choses à savoir pour ne pas se louper

Combien de temps faut-il pour acheter?

Il faut compter en moyenne trois à six mois pour trouver la perle rare, parfois plus, selon le secteur recherché, les critères de l'acheteur et son budget. S'il vise un bien très précis, rare sur le marché, dans une zone tendue, cela peut prendre bien plus longtemps. Ensuite, il s'écoule généralement trois mois entre la signature du compromis et l'acte de vente définitif.