La révolution de l'investissement immobilier : Reason, la première SCPI « à 1 euro par mois » arrive sur le marché

L'univers de l'investissement immobilier français connaît une transformation majeure avec l'arrivée de Reason, une société civile de placement immobilier (SCPI) innovante lancée récemment par MNK Partners. Cette nouvelle solution d'investissement bouleverse les codes traditionnels en proposant des plans d'épargne sur mesure adaptés aux projets de vie de chaque investisseur.

Une approche révolutionnaire de l'investissement locatif

Des versements programmés dès 1 euro par mois

Contrairement aux SCPI classiques qui exigent un apport initial parfois conséquent, Reason démocratise l'accès à l'investissement immobilier avec des souscriptions programmées débutant à partir d'1 euro mensuel. Cette stratégie du "dollar cost averaging" permet aux épargnants de lisser leurs prix d'entrée, et lissant donc les risques liés au timing de marché.

Cette méthode progressive qui s’inspire du marché des actions transforme la relation entre l'investisseur et la société de gestion, créant un partenariat équilibré où l'épargnant conserve la maîtrise de son parcours financier sans subir de contraintes rigides.

Un horizon de sortie défini dès la souscription

L'innovation majeure de Reason réside dans l'intégration d'une date de sortie « idéale » prédéfinie dès la souscription (sans garantie), calée sur la durée minimale d'investissement de 8 ans. Cette transparence inédite sur le marché des SCPI permet aux investisseurs d'aligner leur stratégie patrimoniale avec leurs objectifs personnels.

La création d'un marché secondaire organisé a pour objectif de faciliter la revente des parts selon le calendrier souhaité par chaque porteur, offrant potentiellement une liquidité améliorée par rapport aux solutions traditionnelles. Il faut noter toutefois que la SCPI reste un placement peu liquide.

Quatre plans d'épargne adaptés à chaque étape de la vie

Reason éducation : préparer l'avenir de vos enfants

Ce plan permet aux parents de constituer progressivement un capital destiné au financement des études supérieures de leurs enfants. Avec un horizon d'investissement de 10 à 15 ans, cette solution offre le temps nécessaire pour optimiser la croissance du patrimoine immobilier. Le placement présente malgré tout un risque de perte en capital.

Reason ambition : accompagner les jeunes actifs

Spécialement conçu pour les 25-35 ans, ce plan aide à constituer un apport personnel pour concrétiser des projets ambitieux. Les versements programmés ajustables s'adaptent à l'évolution des revenus et des priorités financières. La SCPI n’offre néanmoins aucune garantie de revenus.

Reason retraite : sécuriser ses revenus futurs

Cette solution vise à bâtir un complément de revenus pour la retraite grâce à des distributions mensuelles régulières. Les dividendes potentiels peuvent être réinvestis partiellement ou totalement selon les besoins de chaque épargnant.

Reason succession : optimiser la transmission patrimoniale

Ce plan facilite la transmission d'un capital en optimisant le démembrement de propriété et les aspects fiscaux, permettant de transmettre hors droits de succession dans des conditions avantageuses, en fonction de la situation fiscale de l’investisseur..

Une gestion quantitative innovante avec Quanty

Sélection rigoureuse des actifs immobiliers

Reason s'appuie sur Quanty, la plateforme quantitative propriétaire de MNK Partners, qui sélectionne en continu les actifs immobiliers les plus prometteurs au sein des pays de l'OCDE. Cette approche « data-driven » garantit une diversification maîtrisée sur l'ensemble des typologies immobilières : bureaux, logistique, commerce et résidentiel.

Une diversification géographique maîtrisée

La stratégie d'investissement de MNK Partners privilégie les pays à forte visibilité économique, permettant de construire un portefeuille immobilier robuste et diversifié. Cette approche méthodique, combinée à l’offre d’épargne programmée, permet d’éviter les écueils d'une collecte désorganisée et mal investie, tout en créant les conditions d’une croissance patrimoniale durable.

Les caractéristiques de cette nouvelle génération de SCPI

Accessibilité et transparence renforcées

Avec un ticket d'entrée de 200 euros (200 parts) frais inclus et des versements programmés dès 1 euro, Reason supprime les barrières traditionnelles à l'investissement immobilier en gestion déléguée. Le suivi personnalisé via une application mobile dédiée renforce la transparence et facilite la gestion du patrimoine.

Engagement environnemental et social

L'intégration des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans la sélection des actifs témoigne de l'engagement de MNK Partners pour un investissement responsable. Une partie des frais de gestion est notamment dédiée à la Fondation MNK Partners.

MNK Partners : l'expertise au service de l'innovation

Agréée par l'AMF depuis 2019, MNK Partners révolutionne l'investissement immobilier grâce à son approche quantitative et durable. Rattachée au Groupe MNK, la société gère aujourd'hui 400 millions d'euros d'encours et s'impose comme un acteur de référence des fonds immobiliers internationaux.

Cette nouvelle SCPI Reason illustre la vision innovante de MNK Partners : réconcilier potentiel de performance financière, accessibilité et responsabilité environnementale pour démocratiser l'investissement immobilier de qualité.

Acheter des parts de SCPI est un investissement immobilier. Comme tout placement immobilier, il s’agit d’un investissement long terme dont la liquidité est limitée. Nous vous recommandons une durée de placement de 10 ans. Il existe un risque de perte en capital. De plus, les revenus ne sont pas garantis et dépendront de l’évolution du marché immobilier et du cours des devises. Comme pour tout placement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.