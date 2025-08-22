SCPI Eden mise sur la logistique européenne avec une nouvelle acquisition aux Pays-Bas

La SCPI Eden d'Advenis REIM confirme sa stratégie d'expansion européenne avec l'acquisition d'un actif logistique de 8,6 millions d'euros à Groningen, aux Pays-Bas. Cette deuxième opération dans le pays illustre l'ambition de diversification sectorielle et géographique de ce fonds d'investissement immobilier lancé il y a quelques mois.

Un actif stratégique dans le secteur de la logistique européenne

Caractéristiques techniques de l'investissement immobilier

Avec une surface totale de 8 323 m², l'actif combine intelligemment espaces logistiques, entrepôts et bureaux, répondant aux besoins modernes de la distribution européenne.

Le montant déboursé de 8,6 millions d'euros hors droits permet d'obtenir un taux de rendement à l'acquisition de 9% hors charges, un niveau intéressant dans le contexte actuel des marchés immobiliers européens. Cette performance s'appuie sur un taux d'occupation de 100% et une durée moyenne des baux restants (WALT) de 7,7 ans, garantissant une visibilité financière à long terme. Rappelons que les investissements réalisés ne préjugent pas de ses performances futures.

Un locataire de référence dans la distribution spécialisée

L'actif est entièrement loué à Motorcycle Storehouse, leader européen de la distribution de pièces et accessoires pour motos custom. Cette entreprise néerlandaise, fondée en 1982 à Groningen, s'est imposée comme un acteur incontournable du secteur, opérant dans plus de 90 pays grâce à une plateforme logistique ultra-moderne.

L'infrastructure technologique avancée du locataire, incluant des systèmes de stockage automatisé Kardex et des solutions d'emballage sur mesure, témoigne de la qualité et de la pérennité de cette occupation. Cette solidité opérationnelle renforce l'attractivité de l'investissement pour les porteurs de parts de la SCPI .

Groningen : un positionnement géographique stratégique

Une métropole universitaire dynamique

La ville de Groningen constitue le principal centre économique du nord des Pays-Bas, bénéficiant d'un écosystème particulièrement favorable aux entreprises innovantes. Avec plus de 60 000 étudiants, dont de nombreux internationaux, la ville dispose d'un vivier de talents et d'une dynamique démographique soutenue.

Cette métropole régionale se distingue par sa spécialisation croissante dans les secteurs porteurs : santé, technologies, énergie et numérique. Ces domaines d'excellence constituent autant d'opportunités pour le développement économique local et la stabilité de la demande locative immobilière.

Excellente connectivité aux grands pôles néerlandais

L'emplacement stratégique de Groningen offre une connectivité optimale avec les principales métropoles néerlandaises. Les liaisons directes vers Amsterdam (2h10) et Rotterdam (2h30) facilitent les échanges commerciaux et renforcent l'attractivité logistique de la région.

Cette position géographique privilégiée s'avère particulièrement pertinente pour les activités de distribution européenne, permettant un accès efficace aux marchés du nord de l'Europe tout en bénéficiant des infrastructures portuaires et aéroportuaires néerlandaises.

Stratégie de développement de la SCPI Eden

Diversification sectorielle et géographique maîtrisée

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie d' Advenis REIM visant à diversifier le portefeuille de la SCPI Eden sur l'ensemble des typologies immobilières européennes. Après avoir investi dans différents secteurs (bureaux, actif d’éducation), le fonds renforce sa présence dans la logistique, segment particulièrement porteur dans le contexte du développement du e-commerce.

La sélectivité des locataires constitue un autre pilier de cette stratégie, privilégiant des entreprises solides et pérennes dans leurs secteurs d'activité. Cette approche vise à sécuriser les revenus locatifs tout en préservant la valeur patrimoniale des actifs détenus.

Une gestion active du patrimoine immobilier

Advenis REIM déploie une stratégie de gestion active incluant des transformations d'usage, des extensions et l'amélioration des performances énergétiques. Cette approche a pour objectif d'optimiser la rentabilité des investissements tout en s'adaptant aux évolutions des besoins du marché.

La société de gestion s'appuie sur son expertise des marchés européens et sur des équipes implantées localement pour identifier les opportunités d'investissement et de valorisation patrimoniale. La SCPI demeure toutefois un placement peu liquide et comporte un risque de perte en capital.

Performances et perspectives d'Advenis REIM

Des encours en croissance

Au 31 mars 2025, Advenis REIM gère près de 1,3 milliard d'euros sur l'ensemble de ses fonds immobiliers, avec 100% des encours investis en Europe hors France pour ses SCPI ouvertes. Le groupe détient 101 immeubles et accompagne quotidiennement plus de 551 locataires, témoignant de sa capacité à gérer des portefeuilles diversifiés.

Cette croissance s'appuie sur une stratégie de diversification européenne initiée il y a plusieurs années avec les lancements successifs des SCPI Eurovalys (Allemagne) en 2015, Elialys (Europe du Sud) en 2019 et Eden (européenne diversifiée) fin 2024.

Innovation et accessibilité pour les investisseurs

La SCPI Eden se distingue par l'absence de frais de souscription, facilitant l'accès à l'investissement immobilier européen pour une large clientèle. La société de gestion prélève toutefois d’autres frais (gestion). Cette approche innovante s'inscrit dans la volonté d'Advenis REIM de démocratiser l'investissement en SCPI tout en maintenant un niveau de service élevé.

Cette nouvelle acquisition confirme la capacité de la SCPI Eden à identifier et sécuriser des actifs de qualité sur le marché européen, offrant aux investisseurs une exposition diversifiée aux secteurs porteurs de l'immobilier tertiaire.

Acheter des parts de SCPI est un investissement immobilier. Comme tout placement immobilier, il s’agit d’un investissement long terme dont la liquidité est limitée. Nous vous recommandons une durée de placement de 10 ans. Il existe un risque de perte en capital. De plus, les revenus ne sont pas garantis et dépendront de l’évolution du marché immobilier [et du cours des devises]. Comme pour tout placement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.