Transformer sa place de parking en box : quelles sont les démarches à connaître ?

Une place de parking dans une copropriété. (Crédits: Adobe Stock)

Vous en avez assez de laisser votre voiture garée à découvert ? Transformer votre place de parking en box fermé peut être la solution idéale pour sécuriser votre véhicule et valoriser votre bien immobilier. Mais attention : entre règles de copropriété, normes techniques et démarches administratives, mieux vaut bien vous informer avant de vous lancer. Découvrez tout ce qu'il faut savoir pour boxer votre place de parking en toute légalité.

Boxer votre place de parking, c'est-à-dire la fermer avec des cloisons et une porte, est bien plus qu'un simple aménagement : c'est un moyen efficace de sécuriser votre véhicule, de gagner en confort au quotidien et même de valoriser votre bien immobilier.

Mais attention, ce projet ne s'improvise pas ! Avant de poser murs et porte, vous devez vous poser les bonnes questions : Êtes-vous réellement propriétaire de l'emplacement de parking ? Le règlement de copropriété autorise-t-il ce type de travaux ? Votre projet est-il techniquement réalisable ? Quelles autorisations devez-vous obtenir ? Quelles normes devez-vous respecter ?

Voici les étapes à respecter pour boxer votre place de parking en copropriété.

Etes-vous sûr d'être propriétaire de votre place de parking ?

«Boxer» sa place de parking, c'est-à-dire la fermer en installant des murs et une porte peut être intéressant à la fois pour valoriser l'emplacement et pour sécuriser votre stationnement.

La première chose à faire est de vérifier sur votre acte de propriété que vous êtes bien propriétaire de la place de parking de votre résidence.

Dans ce cas, celle-ci fait partie du lot de copropriété vous appartenant et vous donne des tantièmes supplémentaires.

Il est également possible que vous possédiez un «droit de jouissance exclusif» sur la place de parking. Dans ce cas, vous n'en n'êtes pas propriétaire, il s'agit d'une partie commune dont l'usage exclusif vous a été accordé par l'assemblée générale des copropriétaires.

Si vous êtes effectivement propriétaire de votre place de parking, vous pouvez la transformer en box fermé, à conditions d'obtenir les autorisations nécessaires et de respecter certaines normes.

Quels sont les critères techniques à respecter pour boxer votre place de parking ?

Avant de solliciter votre syndic, vous devez vous assurer de la faisabilité de votre projet car les dimensions de votre box devront respecter la norme NF-P-91-120 ainsi que des règles de sécurité spécifiques concernant par exemple l'installation d'un système de ventilation ou le passage des gaines électriques, canalisations et tuyaux d'évacuation à deux mètres au-dessus du sol.

La norme NF-P-91-120, spécifique aux parkings privés, définit les dimensions de places de parking (longueur et largeur de la place mais aussi largeur de la voie de circulation) en fonction de plusieurs critères et notamment selon le type de stationnement en épi, en bataille ou en créneau.

Pour un stationnement en bataille par exemple, les dimensions sont standards sont de 5 mètres de longueur, 2,30 mètres de largeur et 5 mètres de voie de circulation, ce qui représente une superficie de 11,5 mètres carrés.

Les critères techniques à prendre en compte étant très nombreux, faites venir plusieurs artisans spécialisés dans la transformation de places de parkings en boxes fermés : ils sauront évaluer votre situation, vous proposer des solutions et vous fourniront les devis correspondants.

Quelles sont les autorisations nécessaires pour transformer votre place de parking en box fermé ?

Si le règlement de copropriété autorise l'installation de box, ou s'il ne l'interdit pas spécifiquement, vous pouvez demander à faire inscrire votre projet à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale de copropriété pour qu'il soit approuvé par un vote des copropriétaires. Pensez à fournir les devis obtenus et les plans correspondants à votre projet.

Bon à savoir : vous avez tout intérêt à exposer votre projet à vos voisins d'emplacement et à les rassurer sur les mesures que vous prendrez pour limiter les nuisances qu'ils devront supporter pendant les travaux. Cela vous évitera leur éventuel refus lors du vote et peut être qu'ils voudront eux aussi leur place de parking en box fermé, ce qui vous permettra de partager certains frais.

Si vous êtes pressé, vous pouvez demander à votre syndic de convoquer une assemblée générale extraordinaire, mais vous devrez en supporter l'intégralité des frais.

Si le règlement de copropriété interdit l'installation de box, vous devrez dans un premier temps demander un vote des copropriétaires pour modifier ce point.

Une fois l'accord de la copropriété obtenu, il est conseillé d'attendre deux mois avant de commencer les travaux, ce qui correspond au délai de contestation légale des décisions prises en assemblée générale. Si vous ne souhaitez pas attendre, vous pouvez demander au syndic de la copropriété de vous fournir un certificat de non-recours contre la résolution votée.

Bon à savoir : pour un box de moins de 20 mètres carrés, vous devez déclarer vos travaux auprès de votre mairie. Si la taille du box excède les 20 mètres carrés, vous devez déposer une demande de permis de construire.

