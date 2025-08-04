Comment déclarer ses plus-values mobilières

( crédit photo : Golden House Studio/Shutterstock / Golden House Studio )

Depuis 2018, il est possible de déclarer ses plus-values mobilières au prélèvement forfaitaire unique (PFU) à 30%. Si vous procédez ainsi, vous n’avez plus besoin de calculer les abattements pour durée de détention sur les titres acquis après le 1er janvier 2018. De même, grâce au PFU, il n’est plus nécessaire de remplir le formulaire 2074‑CMV pour ces cessions, ni de détailler ses plus‑values, ses moins‑values ou ses abattements dans les colonnes spécifiques. Il suffit de reporter le montant brut de la plus‑value directement en case 3VG de la 2042C. Cette procédure allégée évite les calculs complexes et facilite grandement la déclaration.

Mais il est bien sûr toujours possible de déclarer ses plus-values mobilières au barème progressif de l’impôt sur le revenu, en cochant la case 2OP de votre déclaration de revenus. Si c’est le cas, voici comment déclarer vos plus-values mobilières.

A la fin d’une année, votre intermédiaire financier vous fait parvenir un Imprimé Fiscal Unique (IFU) regroupant vos plus-values en trois catégories. Chacune correspond à un taux d’abattement pour durée de détention: 0% (moins de 2 ans de détention), 50% (entre 2 et 8 ans de détention) et 65% (détention de plus de 8 ans). Le montant de vos moins-values est également reporté sur ce document. Si vous avez recours à plusieurs intermédiaires financiers, vous devez additionner les montants de même nature pour remplir votre déclaration de revenus.

A savoir Si vous avez réalisé uniquement des moins-values, vous reportez le total de ces dernières en case 3VH de votre déclaration de revenus (formulaire 2042). Leur montant est reportable et opposable à des plus-values de même nature pendant 10 ans.

En cas de plus-values

Si vous avez réalisé uniquement des plus-values, vous devez impérativement renseigner le formulaire 2074-CMV. Vous le trouvez dans les annexes au moment de votre télé-déclaration. Ce formulaire vous permet de répertorier vos plus-values (colonne A) et de leur appliquer les abattements pour durée de détention (colonne F). Vous reportez ensuite le montant final de votre plus-value globale «abattue» sur la ligne 3VG de la 2042. Par ailleurs, le montant des abattements doit être inscrit sur la ligne 3SG de la 2042.

En cas de plus et moins-values

Si vous avez réalisé des moins-values et des plus values durant l’année, vous devez également renseigner le formulaire 2074-CMV, quel que soit le solde final (moins-value globale ou plus-value globale). Vous reportez les moins-values de l’année en colonne B et les plus-values de la même année toujours en colonne A. Vous pouvez appliquer les abattements pour durée de détention sur les plus-values nettes ainsi calculées en colonne F. Vous inscrivez le montant final de votre plus-value globale «abattue» sur la ligne 3VG de la 2042. Là encore, le montant des abattements doit figurer à la ligne 3SG de la 2042.

A noter La déclaration de plus ou moins-values boursières demande la plupart du temps d’utiliser le formulaire 2074-CMV. Ce dernier facilite le décompte de vos gains. Si le total de vos moins-values est supérieur à celui de vos plus-values réalisées la même année, vous devez reporter l’excédent en ligne 3VH de la 2042.

En cas de plus-values et de moins-values reportables

Si vous avez dégagé des plus-values et que vous souhaitez les opposer à des moins-values antérieures, ces dernières sont à reporter en colonne D du formulaire 2074-CMV. Le montant final de votre plus-value globale «abattue» est à inscrire sur la ligne 3VG de la 2042. Le montant des abattements figurera lui à la ligne 3SG de la 2042.