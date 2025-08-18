Épargne et assurance vie : attention aux conditions derrière les taux boostés / iStock.com - ArLawKa AungTun

Des conditions strictes pour les taux boostés

Les compagnies d'assurance se livrent une véritable guerre commerciale pour contrer les fonds euros et proposer aux clients des produits aux rendements exceptionnels. Les taux d'intérêts boostés mis en place par certains établissements financiers promettent à l'épargnant une rémunération pouvant aller jusqu'à 6 %. De quoi attirer nombre d'investisseurs soucieux de faire fructifier leurs économies… C'est le cas d'une grande compagnie, qui porte le taux de rendement de son contrat d'assurance à 3,90 % en 2025 au lieu de 2,70 % en 2024 (soit une augmentation de 1,20 %). Mais il faut savoir que cette hausse, annoncée aux clients en mars dernier, exclut les versements programmés et ne concerne que des versements exceptionnels, avec des frais de 2 % qui s'appliquent à chaque dépôt, ce qui limite notablement la rentabilité. Par ailleurs, la rentabilité est conditionnée au maintien du taux de 2024, ce qui n'est pas garanti. Une de ses concurrentes propose un taux boosté de 5 % pour son contrat mais, comme précédemment, uniquement sur les versements non programmés. Les frais sont variables en fonction du montant (1,25 % jusqu'à 50 000 € et baisse progressive jusqu'à 0,5 % sur les placements supérieurs à 75 000 €) et tout rachat effectué avant décembre 2025 (de même que le décès de l'assuré) fait perdre le bénéfice du taux boosté. Autre inconvénient non négligeable : la collecte est plafonnée à 150 millions d'euros. D'autres proposent encore mieux, avec un taux pouvant atteindre les 6 % pendant 2 mois, mais à condition de laisser son argent jusqu'au 31 décembre 2025.

L'alternative des fonds euros de l'assurance vie

Certains experts n'hésitent pas à qualifier de trompeuses ces opérations commerciales, qui, loin de booster l'épargne des clients, ne constitueraient qu'un coup de pouce pour les compagnies. Ces stratégies de marketing risquent d'engendrer une méfiance des épargnants, dont la tendance actuelle est de viser prioritairement la sécurité et la transparence. Le conseil donné aux épargnants est de s'informer sur les caractéristiques précises d'un placement avant de se lancer. Il est important de décortiquer chaque offre et de se poser quelques questions essentielles : frais appliqués aux versements, conditions de rachat, limites éventuelles de la collecte. Dans l'idéal, il faudrait s'informer sur différents produits financiers proposés par plusieurs assureurs, afin d'avoir la vue la plus globale possible du marché du moment. Certaines plateformes fiables proposent des comparatifs et des avis qui permettent d'affiner sa recherche. L'intérêt des épargnants serait peut-être de se tourner vers les fonds euros de l'assurance vie, qui proposent une épargne sécurisée et sans contraintes, avec un rendement pour 2025 pouvant atteindre les 2,60 % (net de cotisations sociales et de frais de gestion). Le marché de l'assurance vie met en place des stratégies innovantes pour répondre à la pression de la concurrence, et le fonds euro est bien parti pour supplanter les livrets bancaires (Livret A, LDDS…), dont la rémunération va chuter au 1er août 2025.