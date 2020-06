Assurance-vie: les fonds en unités de compte

La rentabilité des unités de compte

Elle dépend de la sélection d'OPCVM opérée par votre assureur et de vos choix d'investissements. De fait, elle est très variable selon les assureurs et les contrats. Globalement, la rentabilité des unités de compte est liée à l'évolution des marchés financiers. Entre 2012 et 2016, la performance moyenne des fonds en unités de compte ressortait à 6,6 % par an (les performances passées ne présument pas des performances futures).