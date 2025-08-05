PER Préfon: qui est concerné par ce système de retraite facultatif?

( crédit photo : stockfour/Shutterstock / stockfour )

Sommaire:

La Préfon: un régime de retraite facultatif pour les fonctionnaires

Qui peut souscrire à la Préfon?

Créé en 1964, la Préfon permet aux fonctionnaires le souhaitant d’améliorer le montant de leur retraite pour pallier l’absence de prise en compte de leurs primes dans le calcul de leur pension. La Préfon relève du même régime fiscal que le Plan d’Epargne Retraite (PER).

En effet, comme avec le PER, les cotisations versées sont déductibles du revenu net global du foyer imposable, dans la limite de 10% des revenus professionnels de l’année précédente et dans celle de huit fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale de l’année précédente. Les couples mariés ou «pacsés» peuvent additionner leur plafond de déduction.

Par ailleurs, si vous ne cotisez pas ou n’utilisez pas totalement le montant de déduction auquel vous avez droit, le solde peut être reporté l’année suivante et au maximum pendant les trois années suivantes.

Enfin, la sortie s’effectue en rente viagère ou en capital, comme pour le PER. Dans les deux cas, la rente peut être reversée à votre conjoint survivant et, par défaut, à une personne de votre choix.

Préfon, PER: de grandes différences La Préfon est un système par points: chaque versement volontaire est transformé en points qui donnent droit à un certain montant de retraite, la valeur du point évoluant sans jamais pouvoir baisser. A l’inverse, le PER est le plus souvent en euros: vous savez donc à n’importe quel moment de combien vous disposez. Par ailleurs, dans le cadre du PER, il est possible de choisir ses supports d’investissements: si vous êtes prêt à accepter une dose supplémentaire de risque, il est possible d’améliorer la performance de votre placement retraite. Tel n’est pas le cas pour le PER Préfon: la gestion est entièrement déléguée et ne repose que sur des supports obligataires, moins risqués mais à la rentabilité actuellement peu élevée.

Peuvent ouvrir un contrat Préfon:

Les agents de l’Etat, fonctionnaires, contractuels, civils et militaires, y compris les réservistes.

Les agents des collectivités locales, titulaires ou non.

Les agents hospitaliers, médecins, stagiaires, internes.

Les agents des établissements publics à caractère administratif, industriel et commercial (SNCF, AFD, ONF, INRA…).

Les anciens agents (vous avez déjà travaillé pour une collectivité locale).

Les conjoints et «pacsés» d’agents du service public.

Les veufs et veuves de fonctionnaires.

A savoir Même si vous travaillez aujourd’hui dans le secteur privé, il vous suffit d’avoir travaillé à un moment de votre vie dans le secteur public pour avoir le droit au régime du PER Préfon .

Il suffit d’avoir travaillé une fois dans sa vie pour l’Etat pour pouvoir souscrire au système de retraite facultatif PER Préfon. Ainsi, il n’est pas réservé aux seuls fonctionnaires en activité. Cette enveloppe destinée à améliorer votre retraite est proche du Plan d’Epargne Retraite (PER).