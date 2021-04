Le Livret jeune: conditions d'accès, rémunération, clôture obligatoire

Le Livret jeune est réservé aux 12-25 ans crédit photo : CREDIT_NON_AFFICHE

Il s'agit souvent d'un premier pas vers l'épargne. Le Livret jeune est, comme son nom l'indique, réservé aux souscripteurs âgés de 12 à 25 ans. Simple d'utilisation, il permet de mettre facilement de l'argent de côté, mais aussi de retirer des fonds à tout moment. Son taux dépend d'une banque à l'autre, mais il est souvent bien plus attractif que les autres livrets réglementés (0,55% à 2%, en moyenne).

Sommaire:

Modalités et conditions d'accès au Livret jeune

Livret jeune: quelle rémunération?

Clôture obligatoire

Modalités et conditions d'accès au Livret jeune

Ce produit d'épargne est dédié aux jeunes souscripteurs, avec une limite d'âge: il n'est disponible qu'aux personnes âgées de 12 à 25 ans, résidant en France. La majorité des banques le proposent. Un individu ne peut bénéficier que d'un seul livret. Lors de son ouverture, la banque demandera donc un document le certifiant sur l'honneur. Souvent, l'établissement bancaire exige un premier versement de 10 euros. L'épargnant peut alors effectuer des dépôts et des retraits sur le compte, s'il a plus de 16 ans. Avant cet âge, il lui faudra l'autorisation de son représentant légal. Le plafond est fixé à 1.600 euros. Dès ce montant atteint, il n'est plus possible d'y déposer de l'argent. La personne peut alors ouvrir d'autres livrets d'épargne, un Livret A ou LDDS, si elle le souhaite.

Livret jeune: quelle rémunération?

Contrairement au Livret A, le rendement du Livret jeune peut varier d'une banque à l'autre. Selon le site service-public.fr, il ne peut être inférieur à 0,50%. Dans les faits, son taux oscille de 0,55% à 2% environ, d'un établissement bancaire à l'autre. Ces intérêts sont exonérés de prélèvements sociaux et de l'impôt sur le revenu. Les jeunes ont néanmoins tendance à suivre leurs parents et à choisir la même banque qu'eux: selon un sondage Moneyvox de 2017, 71% des 21-25 ans ont ainsi conservé le même établissement bancaire familial.

Clôture obligatoire

Ce livret a néanmoins une date d'expiration: les 25 ans de l'épargnant! Celui-ci doit demander la clôture du compte avant le 31 décembre de l'année de son 25e anniversaire. Si cela n'est pas fait, la banque clôturera elle-même le compte, transférant la somme vers le compte choisi par l'individu.