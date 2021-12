Comment payer moins d’impôts: 5 pistes à privilégier

A noter

Certaines prestations ouvrent droit à l'avantage fiscal dans des limites: 500 € par an pour les travaux de petit bricolage, la durée d'une intervention ne devant pas excéder deux heures ; 3000 € par an pour les dépenses d'assistance informatique et internet à domicile ; 5000 € par an pour les petits travaux de jardinage.