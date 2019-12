Jeunes actifs: il est recommandé d'ouvrir une assurance-vie dès maintenant

Africa Studio/Shutterstock / Africa Studio

En tant que jeune actif, vous pensez que l'assurance-vie ne vous concerne pas parce que vous ne disposez pas encore d'une épargne suffisamment importante ? Vous privilégiez donc les livrets réglementés (Livret A, LDDS) dont vous appréciez la facilité d'utilisation. Sachez qu'il est intéressant d'ouvrir un contrat le plus tôt possible, même en effectuant un versement minimum, pour « prendre date ». Même si la fiscalité de l'assurance-vie devient très avantageuse huit ans après son ouverture, la date d'ouverture de votre contrat est un élément important pour vos futurs revenus générés par votre assurance vie.

Assurance-vie: une fiscalité avantageuse après huit ans

Pourquoi est-il intéressant d'ouvrir une assurance-vie , même avec un versement minimum? Parce que la fiscalité applicable aux revenus générés dans le futur par votre contrat dépend de la durée de détention de ce dernier, calculée à partir de sa date de souscription.

Après huit ans de détention, l'imposition des gains réalisés sur vos futurs versements devient très avantageuse. Pour les nouveaux contrats, et quelle que soit la date des versements, vos gains sont taxés, hors prélèvement sociaux, par défaut à 7,5% (au prorata de l'encours ne dépassant pas 150.000 € et à 12,8% au-delà). De plus, pour un contrat de plus de huit ans, vous bénéficiez d'un abattement annuel sur vos gains de 4.600 euros pour une personne seule et de 9.200 € pour un couple.

Ainsi, même si vous ne disposez pas aujourd'hui d'une épargne conséquente, vous pouvez prendre date très tôt. Et si demain, vous effectuez un versement important sur votre contrat, vous bénéficierez immédiatement de ce cadre fiscal très avantageux sur les gains qu'il générera, tout en profitant des nombreuses possibilités d'investissement de l'assurance-vie.

Assurance-vie: ouvrir un contrat d'assurance-vie est très facile

Ouvrir une assurance-vie est très facile. Ce support d'investissement est proposé par les compagnies d'assurance, les banques ou les mutuelles. Vous pouvez ouvrir votre contrat en quelques clics sur Internet. Vous devez fournir plusieurs pièces justificatives, le plus souvent téléchargeables en ligne.

L'ouverture d'une assurance-vie est sans frais. Toutefois, pour qu'elle devienne effective, il est nécessaire d'opérer un premier versement. Généralement, son montant varie de quelques dizaines à quelques centaines d'euros. Par la suite, vous pouvez effectuer de nouveaux versements , à votre guise. Vous n'avez aucune obligation en ce sens.

Quel que soit l'âge de votre contrat, vous pouvez récupérer tout ou partie des sommes placées dans une assurance-vie à votre guise, en quelques jours seulement.