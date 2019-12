Jeunes actifs: 3 questions pour savoir comment investir en Bourse

SFIO CRACHO/Shutterstock / SFIO CRACHO

Vous êtes jeune et souhaitez investir en Bourse pour vous constituer un patrimoine ? Après avoir ouvert un compte-titres ou un Plan d'Epargne en Actions (PEA), vous pourrez acquérir des actions et des produits financiers. Voici trois questions pour répondre à vos interrogations avant de sauter le pas.

Une fois un compte-titres ou un PEA ouvert, comment passer un ordre en Bourse?

Pour passer un ordre en ligne ou par téléphone, vous devez communiquer le code Isin (ou le code mnémonique) et la place de cotation (Paris, Londres, New York...) de la valeur ou du produit financier sur lequel vous souhaitez intervenir. Ensuite, vous devez indiquer le sens de l'opération, à savoir l'achat ou la vente, et la quantité de titres demandée pour cette opération. Différents types d'ordres sont possibles. Le plus courant, et le plus recommandé, est l'ordre à cours limité. Il vous permet de définir un prix maximum s'il s'agit d'un ordre d'achat ou un prix minimum s'il s'agit d'un ordre de vente. Il existe aussi les ordres «au marché» (sans limite de prix), «à la meilleure limite» (exécuté au meilleur prix possible) et «à seuil ou plage de déclenchement» (il se déclenche en cas de franchissement d'un niveau de prix). Dans tous les cas, vous devez définir la durée de validité de votre ordre (jour, semaine, mois...).

Comment peut-on souscrire à une introduction en Bourse?

Pour participer à une introduction en Bourse, vous devez passer par votre intermédiaire financier (banque ou courtier) chez qui vous détenez un compte-titres ou un Plan d'Epargne en Actions (PEA). Si vous opérez par Internet, les introductions en Bourse sont répertoriées dans une rubrique spécifique. Sélectionnez le dossier vous intéressant et passez votre ordre. Chaque introduction a un calendrier précis comportant une date butoir pour souscrire. L'heure limite des passages d'ordre est généralement fixée à 17h le dernier jour de souscription. Le plus souvent, la souscription est sans frais. Une fois les ordres compilés, le prix d'introduction défini et les titres répartis, la première cotation intervient quelques jours plus tard.

Comment savoir si une action est intéressante à acheter?

Avant d'acheter des actions et de construire un portefeuille boursier , vous devrez connaître quelques indicateurs et ratios essentiels pour opérer votre sélection. Le Bénéfice Net par Action (BNPA) représente la part du bénéfice revenant à chaque action. Le BNPA est notamment utilisé pour calculer le Price Earning Ratio (PER). Ce dernier est un indicateur simple et couramment utilisé pour évaluer une entreprise cotée. Il est égal au cours de l'action divisé par le BNPA. Plus le PER est élevé, plus l'action est jugée «chère». En moyenne, tous secteurs confondus, les actions de l'indice MSCI Monde affichent un PER compris entre 12 et 20 selon les années. Une croissance élevée des revenus et des profits peut toutefois justifier un PER plus élevé que la normale. Par ailleurs, au titre d'un exercice fiscal, une entreprise peut décider de distribuer un dividende pour chaque action détenue. Le rendement de l'action se détermine en divisant le dividende versé par le cours de l'action. Un rendement élevé peut constituer un atout s'il est pérenne.