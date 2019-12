Jeunes actifs: quelle stratégie pour votre assurance-vie?

NicoElNino/Shutterstock / NicoElNino

Pour tirer le meilleur profit de votre assurance-vie, vous devez adopter certaines règles de bonne gestion et vous y tenir, dans la durée. Trop souvent, par manque de temps ou de connaissances, les jeunes épargnants délaissent leur contrat, sitôt ouvert. C'est une erreur alors que la baisse de rémunération des fonds en euros doit au contraire vous inciter à être réactifs.

Suivez régulièrement l'évolution de votre contrat

Gardez un œil sur votre contrat. Si votre assureur vous offre ce service, vous devez vous connecter régulièrement à votre compte sur Internet, au moyen d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un smartphone. La valeur de votre contrat fluctue, d'autant plus si la part des unités de compte, liée à l'évolution des marchés financiers, est importante. Il est donc nécessaire d'adapter votre stratégie d'investissement au contexte de marché.

Investissez régulièrement pour vous constituer un capital

Alimentez régulièrement votre contrat. En fonction de votre capacité d'épargne, pensez à effectuer des versements sur votre assurance-vie. Faites de même si vous êtes le bénéficiaire d'une donation ou d'une succession. Vous pouvez également mettre en place des versements programmés dont vous choisissez le montant. Ce dernier peut évoluer à votre guise, en fonction de l'évolution de votre situation. Ainsi, vous investissez quel que soit le contexte et pouvez donc profiter des creux de marché.

Evitez l'immobilisme et réalisez des arbitrages pour maximiser vos investissements

Ne restez pas immobile. Vos investissements doivent évoluer en fonction de vos objectifs , de la performance de vos placements et également de vos convictions. Dès lors, pensez à réaliser des arbitrages. Ces opérations consistent à vendre des fonds sur lesquels vous avez déjà investi pour prendre position sur de nouveaux supports.

Vos choix sont très nombreux. Vous pouvez privilégier une thématique (pays, secteur...) qui vous semble désormais plus porteuse. Vous pouvez profiter de la volatilité en opérant de nouveaux versements lorsque les marchés boursiers ont fortement baissé dans le but de profiter d'un prochain mouvement de hausse. Vous pouvez également réaliser des arbitrages des supports en unités de compte vers le fonds en euros si vous estimez que la Bourse va reculer prochainement (et le contraire si vous anticipez une hausse).

Diversifiez vos investissements pour réduire le risque

Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Au sein des fonds actions, vous pouvez investir en même temps sur plusieurs zones géographiques (France, Europe, Etats-Unis, émergents...), secteurs d'activité (santé, technologie, vieillissement de la population, immobilier...) ou thématiques d'investissement (valeurs «opéables», valeurs cycliques, valeurs de rendement...). La diversification vous permet de lisser les risqués liés à l'investissement en actions puisque toutes les compartiments des marchés n'évoluent pas de la même façon.

Sachez prendre vos bénéfices et limitez vos moins-values

Adoptez des règles de bonne gestion. Pensez à prendre vos bénéfices régulièrement dès lors que votre objectif est atteint en réalisant des arbitrages vers vos fonds en euros. Souvenez-vous que les marchés alternent les phases de hausse et de baisse. Il est donc important de sécuriser vos gains. Pensez également à minimiser l'impact d'une baisse des marchés en réduisant cette fois vos positions sur les supports risqués à partir d'un certain niveau de moins-value.