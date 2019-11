Déclaration de revenus: tour d'horizon des différents imprimés

Agenturfotografin/Shutterstock / Agenturfotografin

La réforme du prélèvement à la source n'y a rien changé : chaque année, vous devez déclarer l'ensemble de vos revenus taxables à l'administration fiscale. Le formulaire de base de la déclaration de revenus porte le numéro 2042. Toutefois, il existe bien d'autres imprimés fiscaux correspondant à des catégories spécifiques de charges et de revenus. Certains sont plus connus que d'autres.

Le formulaire 2042

Il s'agit du formulaire de base de votre déclaration. Votre état-civil, votre adresse postale et votre situation familiale y sont reportés (nombre d'enfants, personnes à charge...). Vous devez y faire paraître tous les changements de votre situation: naissance d'un enfant, divorce, mariage, signature d'un Pacte Civil de Solidarité (PACS), décès du conjoint. Et également indiquer si vous possédez un téléviseur en vue du paiement de la contribution pour l'audiovisuel public (redevance).

Sur ce formulaire, vous devez déclarer l'intégralité des revenus perçus par les membres du foyer fiscal (salaires, traitements, rentes, pensions).

A noter

Certains montants sont pré-remplis par l'administration fiscale. Vérifiez leur exactitude.

D'autres types de revenus, considérés par l'administration fiscale comme les plus courants, sont également à reporter:

Les revenus des valeurs et capitaux mobiliers (assurance-vie et contrat de capitalisation, vente d'actions et d'obligations, intérêts reçus...).

Les revenus fonciers (régime du micro foncier ou régime réel).

Il en est de même pour certaines charges déductibles:

Pensions alimentaires versées.

Cotisations PERP, PREFON, PERCO, Madelin.

Le formulaire 2042-RICI (Réduction d'impôt et crédit d'impôt)

De nombreux contribuables doivent également renseigner ce formulaire. En effet, le 2042-RICI regroupe les principales réductions et crédits d'impôts:

Dons.

Cotisation syndicale.

Frais de garde d'enfant.

Emploi à domicile.

Travaux dans l'habitation principale en cas de handicap ou de perte d'autonomie.

Prestations compensatoires.

Travaux dans l'habitation principale pour la transition énergétique.

Le formulaire 2042-IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière)

Ce formulaire doit être renseigné si votre patrimoine immobilier net taxable est supérieur à 1,3 million € au 1er janvier. En effet dans ce cas, vous êtes redevable de l'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI).

Vous devez y reporter l'évaluation de vos biens immobiliers, détenus directement ou indirectement (immeubles bâtis dont la résidence principale après abattement, bois, forêts, parts de groupements forestiers). Ainsi que les charges vous permettant de bénéficier d'une réduction de cet impôt.

Le formulaire 2042-C

Ce formulaire concerne les gains de levée d'options, les revenus de valeurs et capitaux mobiliers, par exemple à la clôture d'un Plan d'Epargne en Actions (PEA), les investissements locatifs défiscalisants (Pinel, Duflot, Scellier, Censi-Bouvard, Malraux) ainsi que certaines réductions et crédits d'impôts spécifiques (SOFICA, intérêt des prêts étudiant, FCP, FIP, investissements forestiers...).

Le formulaire 2042-C PRO

Seuls les non-salariés sont concernés par cette déclaration. Doivent être inscrits:

Les Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC).

Les Bénéfices Non Commerciaux (BNC).

Les revenus des locations meublées non-professionnelles.

Les bénéfices agricoles.

Le formulaire 2044

Ce formulaire permet de déclarer les revenus provenant de la location de locaux non meublés (loyers, fermages), autres que ceux concernés par la déclaration 2044 SPE.

Le formulaire 2044 SPE ou «déclaration 2044 spéciale»

Ce formulaire permet de déclarer certains revenus fonciers n'entrant pas dans le champ de la déclaration 204, à savoir les revenus tirés de la location dans le cadre des investissements Scellier intermédiaire, Scellier ZRR et Robien ZRR.

Le formulaire 2047

Ce formulaire doit être renseigné si vous êtes domicilié en France et si vous avez encaissé des revenus à l'étranger, c'est-à-dire hors de France métropolitaine et des Départements d'Outre-Mer (DOM).

Le formulaire 2074

Ce formulaire permet de déclarer les plus ou moins-values consécutives suite la vente de valeurs mobilières (plus-values en report d'imposition, imputation entre plus-values et moins-values et suivi des moins-values antérieures), droit sociaux, options et bons d'options.

Le formulaire 2042 IOM

Ce formulaire permet de déclarer les réductions d'impôts dont vous bénéficiez au titre des investissements réalisés outre-mer (Girardin Industriel et Immobilier).

Dans le cadre de la déclaration de revenus, le formulaire 2042 est incontournable. Il doit être rempli chaque année pour déclarer vos revenus ainsi que les crédit et réductions d'impôts les plus courants. Souvent, il est nécessaire de remplir la 2042 RICI. D'autres imprimés existent pour les cas plus particuliers.